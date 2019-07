Nicaragua rechaza concesión minera de Costa Rica

La ministra del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), Juana Argeñal, rechazó la reciente decisión de Costa Rica de autorizar una explotación de oro a cielo abierto en la localidad fronteriza de Las Crucitas.



La funcionaria se pronunció ''absolutamente en contra'' del proyecto aurífero en Las Crucitas, Costa Rica, ''por su impacto negativo sobre el río San Juan de Nicaragua'', dijo en una publicación oficial divulgada el sábado en el sitio web ''El Pueblo Presidente''.



El ministerio del Ambiente y Energía costarricense emitió la semana pasada una resolución que permite reactivar las labores de minería a ''tajo abierto'' suspendidas en el 2004 cerca del río nicaragüense porque ponían en riesgo el uso sostenible de los suelos y el medio ambiente en ambos países.



Advirtió que aunque la compañía extranjera cuente con el aval de Costa Rica no puede operar, pues tiene que contar con el permiso ambiental de Nicaragua, o ''de lo contrario incurrirían en un delito ambiental''.



Consideró que los costarricenses ''cuentan con una evaluación ambiental local llena de vacíos, pues no evaluaron los daños ambientales que se producirían en el sector y la ribera del Río San Juan''.



La ministra recordó a las autoridades ticas que existe una ''comisión binacional'' para abordar los temas y riesgos que puedan afectar a la cuenca del río San Juan, que ''es responsabilidad de ambos países''.



Nicaragua ''no puede ni va a permitir una explotación minera que dañe los recursos naturales, porque son actividades peligrosas en zonas frágiles'', señaló.



Informó que se está apelando ante la Secretaria Técnica de Integración Centroamericana una evaluación real del impacto ambiental que ocasionaría la concesión minera costarricense en Nicaragua.



De entrar en operaciones, resultarían afectados más 30 municipios del sur del país ubicados en la ribera del departamento de Río San Juan y del Lago de Nicaragua, consistentes en una fuerte sedimentación y contaminación de las aguas y del ecosistema, según un estudio hecho por el Marena.