BCN desarticulado

El Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) Antenor Rosales, confirmó ayer la renuncia de tres de los cinco miembros del Consejo Directivo de esa entidad, por razones que se negó a explicar, pero indicó que tal situación podría paralizar en un corto plazo el funcionamiento de esa entidad rectora de la economía nacional.



Representantes del sector privado nicaragüense consideraron ayer que el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) “es una sombra”, que al no resolverse de una vez por todas “calienta la economía” y que podría haber empujado a los ahora ex directivos a tomar este tipo de decisión.



Rosales dijo ayer a EL NUEVO DIARIO que Enrique Salvo, Evenor Valdivia y Javier Morales renunciaron a sus cargos hace 15 días, y que, por tanto, en la actualidad no existe quórum de cuatro miembros para tomar decisiones de gran importancia en el funcionamiento financiero nacional.



Además de los ahora tres ex directivos, el Consejo está integrado por Rosales y el ministro de Hacienda, Alberto Guevara Obregón. La Ley establece que el Consejo Directivo debe estar integrado por seis miembros, pero el sexto nunca fue nombrado.



Renunciantes ilocalizables



EL NUEVO DIARIO intentó hablar con los ex directivos, pero Salvo se encontraba fuera del país y regresaba hasta ayer por la noche, Valdivia no pudo atendernos porque se encontraba en una reunión, y Morales no fue localizable.



Rosales señaló que esa entidad puede seguir operando de manera normal en las áreas en las que él como presidente tiene facultades para tomar decisiones, no así en las dependencias en las que se necesita el aprobado del Consejo Directivo.



“Hay cosas que las puede resolver el presidente del BCN facultado por la ley, pero hay otras que sólo ellos pueden aprobar y no se pueden ver como pequeñas cosas, porque si vos vas sumando y sumando los deberes que ese órgano tiene, te das cuentas de que son muy importantes y nadie más las podría hacer o asumirlas”, dijo Rosales.



¡Pregúntenle a ellos!



“Pregúntales a ellos por qué renunciaron, ellos sólo me presentaron su carta hace como unos 15 días, no me esgrimieron razones particulares, sólo que no estaban dispuestos a continuar”, dijo Rosales.



Al inicio de la entrevista telefónica, el presidente del BCN señaló que las renuncias que conoce oficialmente son las de Salvo y Valdivia, pero en la medida que avanzó la conversación fue confirmando la salida de Morales.



“El señor Morales sigue en el Banco. Que yo sepa, no ha renunciado. Recordá que los directores no viven en el BCN, sólo llegan a reuniones, no están de manera permanente, nos reunimos generalmente una vez a la semana cuando se tiene que tomar decisiones”, dijo.



Minutos después, cuando explicó cómo era el mecanismo para nombrar a los directivos del BCN, señaló que “para el nombramiento de los miembros directivos, el Presidente de la República hace terna y la manda a la Asamblea Nacional”.



¿Renunciaron por el caso de los Cenis?



Mirá, yo lo que he dicho y mantengo es que en última instancia en cualquier negociación debe ser aprobada por el Consejo Directivo, y si existiera una negociación en donde el Gobierno llegara a un acuerdo con los bancos, pues el presidente del banco tendría que asumir las responsabilidades teniendo en cuenta el interés nacional.



No le temblará la mano



¿Es decir, sería usted quien tomaría las riendas del asunto?



Mira alguien tiene que hacerlo. Yo he servido a la patria desde la edad de 14 años y no me va temblar la mano al momento de firmar asuntos que sean en pro del interés nacional.



¿Y no le da miedo caer preso?, porque a los anteriores directivos los amenaza un juicio y la cárcel por los Cenis.



En absoluto.



¿Jurídicamente, cómo se encuentra en la actualidad el Banco Central?



Hay quienes dicen que cuando hay empates en las votaciones, el voto del presidente del BCN vale por dos, pero es una apreciación de un equipo de juristas y habría que ver. No hemos abordado el tema a fondo.



Consideró como asuntos importantes que debe aprobar el Consejo Directivo, la venta de bienes del Banco Central, ahora cuando hay interés de los productores, asuntos del Comité de Auditorías, la aprobación de la estructura del Banco Central, los reglamentos, las normas financieras, el programa monetario anual.



“Son ellos los que dicen cuántos millones se van a colocar y a qué plazo, se le faculta determinar la tasa de interés, la impresión de billetes y monedas, el encaje legal”, expresó Rosales.



Indicó que el mecanismo para escoger a los sustitutos del Consejo Directivo, de acuerdo con la ley, es que el Presidente de la República en consulta con el sector privado debe hacer una propuesta la cual debe ser ratificada por la Asamblea Nacional.



Lo que dice la Ley



El artículo 15 de la Ley Orgánica del BCN señala que la Dirección Superior del Banco estará a cargo de un Consejo Directivo, integrado por el Presidente del Banco, quien a su vez lo presidirá, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, y por cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República en consulta con el sector privado y ratificados por la Asamblea Nacional.



De esos cuatro miembros, establece esa norma, uno deberá pertenecer al partido o alianza de partidos que haya obtenido el segundo lugar en las últimas elecciones de autoridades supremas de la nación, de conformidad con propuesta de dicho partido o alianza.



Para efecto de su nombramiento, el partido o alianza de partidos en su caso, presentará por escrito al Presidente de la República, una terna de candidatos al cargo, dentro de un período de ocho días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.



Otra para Eliseo



En este caso, le tocaría a la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), que fue la que obtuvo mayor cantidad de votos en las elecciones nacionales de 2006, con su candidato el hoy diputado Eduardo Montealegre. Sin embargo, hoy ese partido está presidido por el diputado Eliseo Núñez, con quien tratamos de conversar ayer, pero no fue posible. También lo intentamos con Montealegre, pero no respondió a nuestras llamadas.



El titular del BCN descartó que Ortega vaya a nombrar a personas afines a él, y que tomará en cuenta para la elección a los empresarios del país.



Atribuciones del Consejo Directivo



Artículo 19 de Ley Orgánica BCN:



Determinar la estructura administrativa del Banco y las diferentes funciones y responsabilidades que tendrán a su cargo los funcionarios principales y las diferentes dependencias de la Institución, en lo que no estuviere determinado por la presente Ley.



Aprobar el programa monetario anual del Banco, determinar el régimen cambiario y los lineamientos de la política cambiaria. Acordar la impresión de billetes y la acuñación de monedas que corresponda de acuerdo con los términos de la presente Ley.



Fijar, modificar y reglamentar los encajes legales.



Dictar la política de tasas de interés, así como las demás condiciones y términos que regirán en las operaciones crediticias del Banco. Determinar los términos y condiciones de las emisiones de títulos, así como condiciones generales de las operaciones de mercado abierto que corresponda ejecutar.