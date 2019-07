Cumbre con una agenda secreta

Nicaragua se apresta a recibir a varios presidentes de la región para discutir el tema de la crisis alimentaria regional, en medio de un agitado ambiente de protestas sociales y un manejo secretista de la información oficial sobre el evento.



Para mañana, miércoles, está previsto iniciar la Cumbre de los países centroamericanos, del Caribe y miembros de la Alternativa Bolivariana (ALBA), en Managua.



La reunión de jefes de Estado se da en un momento que el sector del transporte público realiza plantones y tranques en varias partes del país, en demanda al gobierno para que incida en bajar los precios del combustible.



De lo poco que se sabe sobre el evento, por información generada en el exterior, es que han confirmado su participación la mayoría de los presidentes del istmo, Dominicana, Venezuela, Haití, Ecuador y Cuba

No hay información pública

A nivel local el flujo de información sobre los detalles de la actividad, la agenda, las localidades, los temas y las propuestas, y la confirmación de los visitantes, han sido nulos. Periodistas centroamericanos y de otros países han llamado pidiendo información al respecto por la poca información oficial en los sitios web gubernamentales.



A tal punto ha sido la falta de información, que hasta en horas de la tarde se supo que el local sería el Hotel Crowne Plaza en Managua, y que los presidentes estarían llegando hoy y mañana miércoles.



EL NUEVO DIARIO intentó obtener información oficial al respecto en diversas instituciones, y en ninguna se obtuvo respuesta.



En el Ministerio de Relaciones Públicas se indicó claramente que los detalles se debían buscar en la Presidencia de la República, en el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que dirige la primera dama Rosario Murillo.



En la página web de la Presidencia no hay información al respecto, más que los discursos del presidente Daniel Ortega y las fotos con fondos y marcos rosas de sus eventos El Pueblo Presidente.



Ministros invisibles

En el Ministerio de Agricultura y Forestal se intentó hablar con su titular, Ariel Bucardo, pero como ya es costumbre entre los funcionarios del actual gobierno, no fue posible ubicarlo.



De él se buscaba las propuestas de Nicaragua de cara a darle una solución o alternativas a la crisis regional de los alimentos, pero su vocero, Léster Juárez, no pudo ponerlo en contacto con los medios.



También se deseaba conocer los resultados del primer encuentro de ministros de Agricultura de los países participantes, para saber qué propuestas se discutirían en el evento, pero en su despacho nunca respondieron las llamadas. El número de su celular es un misterio oficial.



El único que habló de esa institución al respecto, pero prácticamente sabía casi nada, era el viceministro Benjamín Dixon, quien participó en un evento académico en la Universidad Agraria, y muy amablemente atendió a los medios para decir muy poco.



Un simpático diálogo

¿Qué planes tiene Nicaragua de frente a esa Cumbre?

Nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha hecho todos los preparativos de cara a esa Cumbre de los países centroamericanos y del ALBA”.



Claro, pero ¿hay propuestas concretas?

¿Propuestas?

Sí, propuestas…

Bueno, eso lo estamos revisando. Recientemente hubo una reunión de ministros de agricultura donde se anotaron las propuestas y eso es lo que se va discutir.



¿En qué consisten esas propuestas? ¿Hablan de financiamiento, de destinar alianzas, de enfocarse en distribuir granos, de qué hablan las propuestas?

Eso es un marco general que se van a discutir en un evento importante. Son resoluciones que maneja el compañero ministro Ariel Bucardo, y el compañero Daniel.



Pero usted como viceministro, ¿sabe de alguna propuesta en concreto?

O sea… propuestas ¿verdad? En el evento, donde van a ser bienvenidos, si llegan se van enterar de todo, nosotros los esperamos…

De lo único concreto que se ha tenido información, es del acuerdo con El Salvador para vender frijoles producidos en Nicaragua a precios de Estado a Estado.



Lo otro que se conoce, por expresarlo públicamente el presidente venezolano Hugo Chávez, aparte del intercambio bilateral Nicaragua-Venezuela, es que existe una propuesta de aportar 100 millones de dólares de los fondos ALBA para incentivar la producción de granos en la región.