Vicecanciller no ve problema en venta de Estado a Estado

El Vicecanciller Manuel Coronel Kautz dijo ayer que no ve ningún problema en la venta de frijoles que podría efectuar Nicaragua a El Salvador, a través de la estatal Empresa Nacional de Productos Básicos (Enabás)

“Normalmente ha sido que vienen los salvadoreños a comprar, sin embargo, no veo ningún problema que sea de Estado a Estado”, expresó.



La semana pasada la Asamblea Legislativa de El Salvador le aprobó al Ministerio de Agricultura y Ganadería de ese país, un préstamo por 6 millones de dólares para comprarle a Nicaragua 125 mil quintales de frijoles.



Al respecto, Coronel Kautz sostuvo que no hay todavía acuerdo alguno, pero si se llegase a concretar la venta sería a través de Enabás, y no sólo a El Salvador, sino a otros países de la región, siempre y cuando haya excedentes de este producto.



“En caso de que se fuese a hacer sería de esa manera. No te lo puedo decir porque no lo sé, pero pudiera ser, es una forma perfectamente factible para hacerlo. Se han intercambiado criterios”, agregó.



Economistas consultados por EL NUEVO DIARIO alertaron que una estatización en la salida de los granos básicos hacia otros países significaría una invasión a las leyes del mercado, provocaría exportaciones clandestinas y una disminución en la producción por los controles que habría sobre los productores, y la eventual migración de los campesinos hacia la ciudad, fenómeno ocurrido en los años 80.



Kautz descartó esa posibilidad. “No se puede repetir lo mismo, son otros tiempos, diferentes circunstancias, todo completamente distinto. Esto sería una forma de apoyar una relación con un país hermano que tuviese dificultades”.



No obstante, señaló que en conversaciones con el ministro de Agricultura de El Salvador, conoció que este país ha venido aumentando considerablemente su producción de frijol, reduciendo sus importaciones y la idea es bajarlas a la mínima expresión.



“Creo que en los últimos tres años, desde un millón y pico de quintales que importaban, ya este año iban a importar solamente 300 mil, y que más adelantes piensan ir reduciendo”, señaló.



Pero Álvaro Fiallos, Director Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), admitió este fin de semana que hay ofertas de compras de El Salvador de productos en general, principalmente el frijol, pero que no sería de Estado a Estado, sino venta directa de los productores aglutinados en la UNAG.