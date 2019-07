Respuesta de campeonato: “Son inventos de END”

El presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), Ernesto Martínez Tiffer, por fin dio la cara, y después de un mes que EL NUEVO DIARIO demostró que pretendía firmar un contrato de 6.5 millones de dólares con una empresa fantasma, ayer aseguró que “todo es un invento”, pero que “ese convenio ya fue cancelado”.



El funcionario apareció ayer sorpresivamente en una actividad del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), adonde no fue invitado EL NUEVO DIARIO, pero se refirió al tema del contrato con Gero Ibérica de Comercio Internacional (Gero-Ici), por insistencia de los periodistas.



Lamentablemente, no hubo explicaciones para las múltiples anomalías que detectó EL NUEVO DIARIO a través de sus investigaciones en el contrato firmado sin el consentimiento de la Contraloría General de la República (CGR). Más bien, Martínez Tiffer, se dedicó a descalificar a este medio.



“Todas esas cosas que fueron inventadas por EL NUEVO DIARIO, vayan a preguntarle a la Contraloría General de la República”, señaló Martínez Tiffer, absolutamente esquivo.



Martínez Tiffer pidió a la CGR que le permitiera contratar directamente a Gero-Ici y ni siquiera esperó a que esta entidad se pronunciara sobre dicha solicitud, pues firmó el contrato en un papel cualquiera para el suministro de repuestos para mantenimiento de plantas con línea de crédito de la extraña firma española. Los contralores negaron la petición del titular de ENEL por lo turbio de la transacción.



“Ellos dijeron que no, está bien no se hace, ellos son los que mandan”, dijo Martínez Tiffer, quien insistió en que las plantas del Estado, entre ellas las “Hugo Chávez”, necesitan mantenimiento, “porque un carro aunque esté nuevo necesita mantenimiento, lo mismo pasa con las plantas, necesitan repuestos”.



¿Hubo desembolso de 1,3 millones de dólares a favor de Gero-Ici?, le preguntaron. “Nadie entregó nada, y yo no estuviera aquí hablándoles si hubiera hecho un desembolso se ese tipo”, contestó.



Nuestras indagaciones demostraron los raros antecedentes de los socios de Gero-Ici, en licitaciones que se dieron en gobiernos anteriores y las relaciones de éstos con personeros de la primera Administración sandinista de 1980 a 1990.



EL NUEVO DIARIO apeló a la Ley de Acceso a la Información Pública para obtener una entrevista con Martínez Tiffer, y de igual forma, conocer todos los documentos relacionados con este caso. ENEL respondió mediante un comunicado, amplió el plazo para responder, y prometió que este funcionario todavía “está en tiempo y responderá todo”.