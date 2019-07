Atentado de tomatierras contra abogado

T Su delito: defiende propiedad que nunca ha sido afectada, pero que los tomatierras se la quieren adjudicar

T “Salvé mi vida y la de mi familia por no estar en el pueblo”, dice el abogado, quien señala que los vándalos son protegidos de “La Chaparra”



Luis Alemán y

Francisco Mendoza

Una camioneta propiedad del abogado William Hilario González sufrió daños de consideración, luego que elementos desconocidos la quemaran, la madrugado de ayer, cuando se encontraba estacionada en la vivienda de su propietario, ubicada frente a los juzgados de Río Blanco.



González llamó la atención a las autoridades policiales por la acción que, según su criterio, tenía el objetivo de atemorizarlo debido a que en su labor abogadil lleva varios casos de tomas de propiedades, en los cuales los invasores son conocidos líderes sandinistas y de la ex Resistencia Nicaragüense.



El abogado González confirmó a EL NUEVO DIARIO que no tiene problemas personales con nadie, pero reconoció que su acción en defensa de los propietarios de la finca Los Ángeles, ha provocado molestias en los líderes de un grupo de personas que mantiene tomada la propiedad a pesar de que la misma no es objeto de reforma agraria ni ha sido adjudicada por el Estado.



Para la víctima, el atentado iba dirigido contra su vida y la de su familia, porque si el vehículo hubiera tomado fuego en su totalidad, también las oficinas y su vivienda se habrían quemado.



“Afortunadamente no estábamos en Río Blanco, de lo contrario nos hubieran matado”, declaró González.



Los desconocidos rociaron con gasolina la camioneta y luego la incendiaron. “Todavía en la tina de la camioneta había residuos de gasolina, y un neumático que lanzaron para facilitar el fuego”, señaló el abogado.



Apoyados por “La Chaparra”



“Todo se debe a que yo llevo la defensa de la finca del productor Jerónimo Sequeira, que nunca ha sido del Estado, y que ahora un grupo de tomatierras se la quieren quitar. Estamos hablado de la finca Los Ángeles, que está a escasos kilómetros del poblado de Río Blanco, pero ahora estos tomatierra están siendo apoyados por “La Chaparra”, lo que viene a agravar la situación”, aseguró el abogado vía telefónica. Incluso, varios de los ocupantes de la propiedad que defiende González fueron sentenciados a varios años de cárcel por usurpación a la misma, pero aunque parezca inexplicable, ninguno de ellos ha sido capturado a pesar de que se movilizan tranquilamente por el municipio.



La Policía de Río Blanco se presentó al lugar donde los descocidos quemaron el vehículo para realizar las investigaciones correspondientes, y los agentes confirmaron que en el lugar había pedazos de tela y plástico, supuestamente utilizados por los antisociales.