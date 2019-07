Señala impunidad del juez acusado de acoso

Karen Torres, una de las mujeres que denunció ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al juez Único Local de Tipitapa, Guillermo García por acoso sexual, criticó a los magistrados de la Corte por protegerlo al no resolver la queja presentada meses atrás.



Torres lamentó que los magistrados y magistradas, que dicen estar contra la violencia contra las mujeres y que deberían ser los primeros en condenar el acoso sexual, mantengan una actitud de protección, al mantenerlos en su cargo, sin investigar lo denunciado.



García presentó una querella por injurias y calumnias contra Torres, Sandra Blandón y Marjorie del Carmen Urbina Rugama, porque según él las denunciantes no le han podido demostrar el supuesto acoso sexual, y con la queja ante la CSJ, han dañado su integridad como hombre, autoridad judicial y también a su familia.



“Corte protege a delincuente que nos acusa”



“Para nosotras es sorprendente, porque la CSJ sigue protegiendo a un delincuente que ahora nos está acusando, porque la ley sólo se le aplica a los pobres. Si fuéramos mujer de algún jefe o de algún funcionario importante nos creerían”, dijo Torres, tras lamentar que aunque se denuncien situaciones como el acoso sexual, casi nunca se hace nada contra los abusadores.



Vamos a hacer prevalecer nuestros derechos, y esperamos que la juez que recibió el caso actúe apegada a derecho, porque además se está violando el derecho de nuestros hijos, porque estamos peleando una pensión alimenticia y los juicios están paralizados, dijo Torres.



Indicó que recurrirán a los derechos humanos y a los organismos de mujeres para que las acompañen en su lucha, y no aceptarán ningún tipo de mediación en la audiencia programada para el miércoles.



Magistrados liberales escamotean su firma

El juez García y su secretario, Carlos Larios, también denunciado, han indicado ante la CSJ que son inocentes, mientras tanto, los magistrados liberales se resisten a firmar una resolución para suspender del cargo al juez hasta que haya una resolución.



Un magistrado de la CSJ, confirmó ayer que existe un proyecto de resolución con la firma de los ocho magistrados sandinistas para destituir a García, pero los magistrados liberales no lo han querido rubricar, y se requiere por lo menos un voto más para la destitución.