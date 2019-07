Camionetas piratas “revientan” a la población de Estelí

Las camionetas “piratas” en Estelí, aprovechándose del paro de los transportistas, han salido a las carreteras con un costo de hasta 50 córdobas por viaje, cuando los buseros normalmente cobran 12 córdobas.



Por la mañana 50 taxis y buses de las cooperativas “Divino Niño” y “Hermosa Soberana” se movilizaron en una caravana hacia la salida sur del departamento de Estelí, donde estuvieron por 45 minutos pidiendo el apoyo de la población, sin embargo, al no recibirlo se integraron de nuevo a sus labores normalizando el servicio de taxis en ese departamente.



Sin embargo, se informó que no hay entrada de autobuses provenientes de Ocotal y Somoto, pero que los autobuses que hacen el recorrido hacia Pueblo Nuevo, Condega, Yali, San Rafael del Norte y La Concordia, además de algunos que salen de Estelí a San Nicolás, La Trinidad y San José de Achuapa, se encuentran trabajando normalmente; no así los que se dirigen a Managua.



Debido a esta situación hay pasajeros varados en las paradas de autobuses y otros que han tenido que utilizar las camionetas “piratas” que cobran alrededor de 50 córdobas, cuando los buseros normalmente cobran 12.



Alrededor de las dos de la tarde se vieron 16 vehículos --entre buses, camiones y camionetas-- que llevaban simpatizantes sandinistas hacia la actividad que habrá hoy en la Plaza de la Revolución a las 5 de la tarde.