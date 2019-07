"Gobierno nos deja sin opciones"

Sandra Ramos, directora del Movimiento de “Mujeres María Elena Cuadra” señaló que el gobierno de Daniel Ortega tiene que despertarse de su letargo y haga algo por este país, en vez de atacar a las organizaciones independientes que tratan de ayudar al sector obrero, sector que este año espera que al menos 14 mil empleados queden sin trabajo.



En conferencia de prensa señaló que desde junio del 2006 al 2007 cerraron varias empresas maquiladoras, quedando sin trabajo aproximadamente 2 mil 700 obreros, durante ese período, para este año un consorcio completo compuesto por seis empresas ya dieron aviso de cierre y eso significa que a poco más de 14 mil personas quedarán desempleadas, el 70 por ciento de estas son mujeres.



Se necesitan hechos no discursos



“Por falta de pedidos las empresas han ido cerrando las líneas de trabajo y están lanzando a la gente al desempleo sin tener otra oportunidad laboral, mientras tanto las protestas están levantándose, el combustible cada día es más caro, los servicios básicos están por las nubes, se habla de posible hambruna por escasez, nos están cancelando la ayuda externa y no se observa un interés serio por dar una solución”.



“Qué es lo que pasa, qué sucede con este gobierno que no está dando respuesta a los sectores desprotegidos. Que se despierte de una vez por todas y busque cómo cumplir con su propaganda de ‘pueblo presidente’. La gente no se llena con discursos, se llena con hechos”, expresó Ramos.



La directora del Movimiento de Mujeres Trabajadoras comentó que es increíble que Nicaragua no tenga una política de empleos, ni para enfrentar la escasez que se cierne sobre la nación, como efecto de la recesión mundial.



“Ellos dicen que se vayan las maquilas, pero luego ¿qué va a pasar con la cantidad de gente en el desempleo? ¿Cómo harán todas las madres solteras para dar de comer a sus hijos si Ortega no tienen ningún programa de reinserción laboral para nadie?”.



Campaña de desprestigio



Mientras tanto Ramos asegura que organizaciones sindicales pro gubernamentales adscritas, al Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), se han dado a la tarea de desprestigiar la lucha del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, criticando un acuerdo de entendimiento laboral tripartito, por lo que se las acusa de la más alta traición registrada en la historia sindical en Nicaragua.



Mostrando el acuerdo firmado por representantes de la Comisión Nacional de Zonas Francas, por la empresa privada, por sindicalistas y el Movimiento de Mujeres, negó las acusaciones de que los firmantes respaldaron el no pago de horas extras, jornadas de 12 horas, sin derecho a vacaciones, y aceptar la no multa contra empleadores violadores de las leyes laborales.



“El documento firmado es público y cualquiera puede ver que nada de eso está plateado, pero lo peor de esto es la campaña de desprestigio que están promoviendo con el objetivo de que nuestros donantes dejen de apoyarnos. Este mensaje del gobierno es claro, o estás con nosotros o en nuestra contra”.



Aunque no milita en ningún partido Ramos dijo que con mucho orgullo se denomina sandinista, pero no va a ser manipulada por los políticos, pues 15 años cuando se fundó el “María Elena Cuadra”, se comprometieron a ser independientes. “Prefiero que nuestra organización cierre, pero no nos vamos a vender a la politiquería”.



Por su parte, José Ángel Bermúdez, secretario Ejecutivo Nacional del FNT, aseguró que oficialmente como secretaría ejecutiva no están en campaña contra nadie y que uno de sus afiliados, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Nicaragua (FESITUN), fue quien presentó por radio esa información.



“El FNT está integrado por varios sindicatos, pero cada uno tiene su autonomía. Por eso nos tiene sin cuidado esta situación”, expresó.