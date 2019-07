Chávez ausente por enfermedad

La Cumbre Presidencial sobre soberanía y seguridad alimentaria, “Alimentos para la Vida”, inicia y concluye oficialmente hoy sin la presencia del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien se ausentó del evento por motivos de salud.



Chávez, cuya gestión dio vida a la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que integran Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia y Dominica, es el principal impulsor de establecer relaciones y alianzas comerciales para combatir la crisis alimentaria que afecta al mundo, por el incremento del precio del petróleo y otras causas.



Según anunció oficialmente el canciller venezolano en Managua, Nicolás Maduro, Chávez sufre de gripe y afecciones en la garganta, razones por las cuales los médicos oficiales le recomendaron reposo.



Chávez, amigo incondicional de Ortega, era sin dudas una de las figuras más protagonistas del evento.



Tampoco Saca y Colom



Aparte de Chávez, tampoco vendrá por razones de salud el presidente de El Salvador, Antonio Saca, ni el mandatario guatemalteco, Álvaro Colom, por impedimentos legales a abandonar el país en ausencia del vicepresidente. En su ausencia vienen sus cancilleres y funcionarios de los ministerios de Agricultura de ambos países.



Por lo demás, el resto de las delegaciones de 13 países confirmaron su presencia, incluyendo los presidentes de Costa Rica, Óscar Arias; de Honduras, Mel Zelaya; de Bolivia, Evo Morales y de Ecuador, Rafael Correa.



Se confirmó además la presencia de delegaciones de Cuba, Panamá, Belice, Guatemala, México, República Dominicana y Haití.



Se buscan US$ 600 millones



Según expresó oficialmente el ministro de Agricultura y Forestal de Nicaragua, Ariel Bucardo, los países centroamericanos intentan mitigar la inminente crisis alimentaria, impulsada por el precio de los granos básicos y los combustibles derivados del petróleo, con iniciativas de asistencia social y programas para buscar la autosuficiencia agrícola.



Centroamérica, según datos y proyecciones del Banco Mundial, es una de las zonas más vulnerables ante la crisis mundial de alimentos.



El Programa Mundial de Alimentos en Centroamérica desarrolló un Tortilla Index, basado en el precio de la tortilla en los países de la región y de acuerdo con esa medición, el precio de ese alimento ha aumentado un 54 por ciento en Nicaragua, un 35 por ciento en Guatemala y un 23 por ciento en El Salvador, entre enero de 2006 a marzo de 2008.



Según cifras gubernamentales, ofrecidas en Managua por Bucardo, Centroamérica requiere al menos a corto plazo de más de 640 millones de dólares para los proyectos de incentivos para la producción en los ciclos 2008-2009, que le permitirían hacer frente a una escasez de alimentos a nivel internacional.



US$ 100 millones de capital semilla



“Para hacerle frente al ciclo agrícola, en el caso de Centroamérica, a corto plazo se requiere un poco más de 600 millones de dólares”. Otra cantidad, que no precisó, se necesitaría a mediano y largo plazo, dijo Bucardo.



El funcionario explicó que esos fondos, de ser aprobados, serán utilizados específicamente para promover mayor producción de arroz, fríjol, maíz, sorgo y leche, y evitar el encarecimiento y la escasez de esos productos de primera necesidad.



Para la ejecución de ese programa, Bucardo señaló que existe ya un fondo con un capital inicial de 100 millones de dólares que ha ofrecido el presidente venezolano, Hugo Chávez.



La idea, según el viceministro de Agricultura costarricense, Román Solera, es que esa oferta de Chávez, se pueda incorporar a un “fondo centroamericano para granos”.



Aporte por países



Por su parte, el ministro de Agricultura de El Salvador, Mario Salaverría, dijo que en la cumbre presidencial ratificarán un plan elaborado por los ministros de Agricultura para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, que costará más de 600 millones de dólares.



Agregó que los fondos provienen, en su mayoría, de los presupuestos generales de cada nación, repartidos de la siguiente manera: El Salvador, 100 millones de dólares; Honduras, 140; Panamá, 174.6; Guatemala, 62.1; Nicaragua, 150; Costa Rica 14.5 y Belice 5.7, para un total de 646.9 millones de dólares.



El ministro salvadoreño detalló que el proyecto busca potenciar el incremento de la productividad, haciendo un uso eficiente de la tierra e incorporando la mayor cantidad posible de este recurso, que permanece ocioso en todos los países centroamericanos.



Dijo que para ello se han detectado varias medidas regionales como la compra conjunta de fertilizantes, contratación de seguros agrícolas, fortalecer las redes públicas y privadas de expertos en tecnología e innovación en cultivos de arroz, maíz, frijol y sorgo.



Los gobiernos del istmo también impulsarán programas de financiamiento a bajas tasas de interés, y buscarán establecer convenios de compra de cosechas a precios mínimos de referencia que garanticen, a su vez, una rentabilidad justa a los agricultores.



Además, para mejorar el manejo de las cosechas se dotará de silos metálicos a los productores, así como de infraestructura de secado, confirmó el funcionario.



Tecnologías cubanas y mexicanas



En la cumbre presidencial de un día, según Bucardo, se aprobará un plan de acción para aumentar la producción de granos básicos en Centroamérica, con el fin de que esta zona sea autosostenible y con capacidad para exportar y abastecer a otras regiones.



Además de recursos financieros, el titular del Mag-For indicó que se requiere de tecnología, la cual, adelantó, sería aportada por México y Cuba.



En el encuentro se abordará además el tema de los biocombustibles y su impacto sobre la seguridad alimentaria.