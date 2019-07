78 palabras y muchas preguntas sin respuesta

En el último día del plazo permitido y mediante el divulgador Mario Mejía, el titular de ENEL ayer respondió al proceso de consulta que le abrió EL NUEVO DIARIO mediante la Ley de Acceso a la Información Pública. Le bastó un párrafo con 78 palabras para contestar a una espera de más de un mes.



“Con instrucciones del Ingeniero Ernesto Martínez Tiffer, Presidente Ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), y en base a lo dispuesto en la Ley No. 621, le adjunto a la presente toda la documentación que contiene las consideraciones legales emitidas por la Procuraduría General de la República, donde se ratifica y consta efectivamente, que se da por finalizado dicho caso sin mediar de funcionario de esta institución, ningún tipo de responsabilidad en este acto de orden administrativo”, reza el contenido.



Martínez Tiffer ayer dejó claro que no atenderá ninguna entrevista con EL NUEVO DIARIO acerca de este caso, aunque prometió eso en más de cinco ocasiones mediante su vocero Mejía, quien lo dijo de esta forma: “está en tiempo y responderá todo”.



Entre las preguntas que debería responder este funcionario, están: ¿Por qué no hay una crisis de apagones si había previsto eso en caso de que no se firmara el contrato? ¿Dónde conoció y cómo tuvo contacto con los supuestos ejecutivos de Gero-ICI? ¿Por qué argumentó que es una empresa de calificada experiencia en el sector energético cuando nadie la conoce en Nicaragua?

Gero-ICI es el segundo intento de Martínez Tiffer en un afán de contratación directa de una empresa fantasma. La primera fue Kamusi Investment, que también pertenece al mismo grupo de Sociedades Limitadas de Comercio Internacional que operan desde España.