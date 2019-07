Casi cien detenidos por paro de transportistas

Cerca de 100 personas detenidas a nivel nacional han dejado como saldo los primeros dos días del paro de transporte, y el departamento de León fue donde se registraron la mayoría de detenciones, seguido de Managua y Chinandega, producto de quemas de llantas y puesta de “miguelitos” en las vías, daños a la propiedad y alteraciones al orden público.



Un vehículo fue quemado anoche en León, según nos reportaron a la hora de nuestro cierre. La respuesta de las autoridades fue el lanzamiento de bombas lacrimógenas que afectaron a la población vecina.



Un total de 72 personas detenidas es lo que registran las autoridades policiales leonesas, después de que los transportistas interrumpieran la libre circulación vehicular en el empalme León-Managua.



Los arrestos se produjeron después de que los transportistas reaccionaron de manera violenta en contra de los agentes policiales, cinco de los cuales resultaron lastimados, aunque ninguno de gravedad.



En Managua, el mayor número de detenidos se registra en el sector del Mercado El Mayoreo y en el de El Zumen, sumando 13 en total entre lunes y martes.



La Policía reporta también cinco detenciones en Chinandega, una en Granada y otra en Chontales.



Policía garantizará derechos constitucionales

“Se está garantizando la libre circulación en los diferentes puntos en conflicto, se están garantizando los derechos constitucionales, tanto de unos como de otros, y vamos a ser fuertes con las medidas para aquellos que caigan en delitos: alteraciones al orden público y daños a la propiedad”, dijo la jefa de la División de Relaciones Públicas, comisionada mayor Vilma Reyes.



La Policía reportó la ocupación de 12 morteros en León y un arma de fuego en Chontales. Además, se ha ocupado una buena cantidad de “miguelitos”, algunos decomisados a los transportistas y otros recogidos en las vías.



Entre los daños a la propiedad se encuentran cinco vehículos con vidrios rotos y tres con llantas pinchadas.



En Granada se reportaron ayer cuatro taxistas detenidos por quebrar vidrios y realizar disturbios en los plantones de dos parques de la ciudad.



“En Granada le pincharon las llantas a dos buses y bajaron a los pasajeros, pero la Policía restableció el orden inmediatamente”, aseguró Reyes.



Tropas especiales

a San Benito

Como parte de las medidas de seguridad implementadas por la Policía, la mañana de ayer se reforzó con agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE) los alrededores del empalme San Benito, uno de los lugares más conflictivos.



“En San Benito se reforzó con las Fuerzas Especiales, porque es el lugar donde hay más presencia de tráfico pesado”, justificó Reyes.



En el departamento de Madriz permanecían 80 personas en la vía, dejando pasar cada media hora los vehículos. En Matagalpa y Río Blanco los transportistas pusieron sus vehículos a la orilla de la vía como parte de su protesta, pero no obstaculizaron el tránsito.



“Hasta el momento no podemos decir que una vía está cerrada. Hay muy buena comunicación entre los jefes de cada localidad y los dirigentes del transporte”, indicó Reyes.



Muy distinto a reacción en “La Chureca”



Ayer por la mañana, dos dirigentes de federaciones de transportistas lamentaron en un canal televisivo la celeridad con que la Policía ha actuado ante el paro de su sector, muy distante de la pasividad que mostraron durante la toma del basurero “La Chureca” por parte de personas afines al gobierno del presidente Daniel Ortega, pese a que estuvo en peligro la salud de todos los managuas.



La Policía, en su informe, no registra personas lesionadas. Sin embargo, EL NUEVO DIARIO conoció de la muerte de una joven de 16 años que pereció en un accidente, hecho que sus familiares atribuyen al paro del transporte.



Adolescente muerta

Yelsi Vanesa Blas Altamirano, de 16 años, originaria de la comarca Los Martínez, del municipio de La Concepción, falleció tras sufrir un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 30 de la carretera San Juan-Ticuantepe.



La joven Blas, al momento del accidente, iba con cuatro amigos a bordo de una mototaxi, sin placas, verde, conducida por el señor Héctor Vidal Morales Treminio, de 39 años.



El conductor de la mototaxi y los demás pasajeros fueron llevados de emergencia al centro de salud de Ticuantepe, entre los que se encuentran Jason Hernández Cerda y Denis Ramón Ruiz Aguirre, quienes fueron dados de alta minutos después de haber sido ingresados, pero los otros tres pasajeros se encuentran graves.



El cuerpo de la muchacha fue entregado a sus familiares, quienes se mostraron consternados al darse cuenta de lo sucedido.



“Mi hija con sus amigos iban a clases… como no hay transporte --colectivo-- decidieron viajar en la mototaxi. Si yo hubiera sabido que iba a pasar esto nunca la hubiera dejado ir”, lamentó la madre de la joven.



El accidente de tránsito se produjo debido a un desperfecto mecánico que presentó el vehículo, lo que hizo que el conductor perdiera el control del mismo, se precipitara desde una altura de cuatro metros y cayera en un cauce. La Policía de Masaya sigue investigando los hechos.



(Con la colaboración de Mercedes Vanegas y Nicole Chavarría)