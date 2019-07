Presidente CSJ argumenta en favor del juez acusado

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, dijo que las mujeres que interpusieron quejas contra el juez local único civil de Tipitapa, Guillermo García, no han probado que las haya acosado.



Pero la magistrada Yadira Centeno refutó a Martínez, y afirmó que no se puede decir que las tres mujeres que interpusieron las quejas no hayan probado nada, porque ninguno de los casos ha sido notificado.



Martínez afirmó que las quejas están abiertas a prueba y que las mujeres no han sido contundentes en probar el acoso, porque es difícil probar, y todavía está pendiente una resolución al respecto.



Centeno dijo que las quejas aún no están abiertas a prueba, y lo que existe es un auto firmado por los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, Alba Luz Ramos y Marvin Aguilar, para que el juez sea suspendido del cargo, mientras concluye la investigación.



Además, existe una hoja de ruta con la firma de ocho magistrados para la destitución del juez García, pero hay ocho magistrados que se niegan a firmarlo para destituirlo.



Centeno considera que el juez García querelló a las mujeres para contrarrestar las quejas y lamentó que nueve de sus colegas se resistan a firmar la destitución, cuando la CSJ ha firmado convenios interinstitucionales para luchar contra la violencia a las mujeres.



“Es una barbaridad, no es posible que en la CSJ, donde hemos hecho programas con otras instituciones para atender a las víctimas de delitos de violencia intrafamiliar y sexual, ahora haya magistrados que se pongan a favor de los hombres”, expresó Centeno.



La CSJ presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta para que el delito de violencia intrafamiliar fuera autónomo, y ahora tranquilamente se borra porque se le ayuda a jueces que andan acosando a las mujeres, afirmó Centeno.



García querelló por injurias y calumnias a las tres mujeres que presentaron queja en su contra en la CSJ: Karen Torres, Sandra Blandón y Marjorie del Carmen Urbina, porque según él, las denunciantes no le han demostrado el supuesto acoso sexual y han dañado su integridad como hombre y como autoridad judicial, y a su familia.



Las mujeres están citadas para la audiencia preliminar hoy en el juzgado penal de audiencias, pero Torres aseguró que no llegarán a ninguna mediación, porque han sido víctimas de acoso sexual de parte de García, mientras tramitaban una demanda de pensión de alimentos que ha quedado estancada.