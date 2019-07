Empiezan a devolver papeles de Cruz Roja

Johnny Benard, apoderado legal de Esperanza Bermúdez, ex presidenta de Cruz Roja Nicaragüense, se presentó ayer a la sede de la institución de socorro a entregar una parte de los documentos que indebidamente fueron sustraídos de las oficinas centrales, según una denuncia hecha por la presidenta interina Leonor Gallardo, hace algunas semanas.



“Desde el mismo momento en que no estaban en el lugar que correspondía, hay indicación de que algo anda mal”, afirmó ayer Lucía Díaz, asesora legal de Cruz Roja Nicaragüense, quien recibió documentos de la contabilidad y parte de los títulos de propiedad de al menos 124 propiedades en todo el país.



“Si hay anomalías (en la entrega), nosotros procederemos a investigar los documentos que sean necesarios, en el Registro Público…, donde sea necesario. La idea de este comité es tratar de entregar a las nuevas autoridades algo que ya esté ordenado”, expresó la funcionaria.



Como se recordará, el Ministerio de Gobernación decidió intervenir la Cruz Roja y destituyó a toda la Junta Directiva, encabezada por Esperanza Bermúdez, tras dos años de señalamientos de malos manejos y nepotismo por parte de los presidentes de filiales departamentales.



Indicó que a pesar de que se están encontrando “cosas anormales”, aún no pueden anunciar las determinaciones legales a tomar para entregar en orden a las autoridades que resulten electas.



Cabe mencionar que la Junta Directiva interventora decidió convocar a elecciones a más tardar en octubre próximo, según conoció EL NUEVO DIARIO.



Díaz dijo que aunque ya iniciaron el proceso de entrega, aún quedan como faltantes los sellos de la presidencia, vicepresidencia y tesorería.



“Así también todos los documentos relacionados con los bienes inmuebles y con los vehículos. Ningún documento de los vehículos está en la institución, de donde no tenían que salir. Los documentos contables que vinieron a entregar tampoco debieron salir”, agregó.



Benard, por su parte, justificó a Bermúdez, diciendo que los documentos salieron de Cruz Roja Nicaragüense por las diferencias entre las filiales del país.



“Se había especulado por la retardación de la entrega de los documentos, pero estamos en el proceso de entrega… son muchos documentos que se deben entregar, es un procedimiento de varios días”, afirmó Benard.



La Junta Directiva interventora debió presionar durante varias semanas a Esperanza Bermúdez y a su hijo, Ricardo Morales, para que entregarán dicha documentación. EL NUEVO DIARIO intentó conversar con ambos, pero no respondieron a nuestras llamadas telefónicas.