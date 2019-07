País casi paralizado

Hasta las moto taxis, llamadas “Caponeras”, se sumaron al paro de transporte general que cumplió ayer su segundo día, caracterizándose por forcejeos entre reclamantes y policías; y entre reclamantes y transportistas que se niegan a participar en el paro.



Los líderes del paro nacional se mostraron satisfechos por los resultados del segundo día de paralización del transporte, pero lamentaron los roces con la Policía, y responsabilizaron a la fuerza policial por los enfrentamientos, señalando que los miembros de esta institución se han parcializado en el conflicto.



Chinandega paralizada

El periodista Róger Olivas, corresponsal de EL NUEVO DIARIO en Chinandega, informó que los transportistas arreciaron el paro y mantuvieron los tranques iniciados la mañana del lunes en las salidas hacia Managua, la Península de Cosigüina y el puesto fronterizo El Guasaule.



Una nota de prensa de la Policía de Chinandega confirmó la detención del adolescente de iniciales W.V.P., de 17 años, originario de Chinandega, con un saco repleto de “miguelitos” para pinchar llantas.



El subcomisionado Justo Zamora, portavoz de la Policía chinandegana, confirmó además la detención de Yáder Antonio Vásquez Laguna, Denis Alberto Estrada Munguía, Carlos José Ramírez Vargas, Darwin Ramón Castillo Herrera y Gerald Javier García Real, originarios de Chichigalpa; y de los chinandeganos Juan Pablo Alaniz Maradiaga, de 33 años, y Pablo Antonio Gómez Solís, de 36, por usar “miguelitos”.



León en paro

Mientras, en la ciudad de León los transportistas mantuvieron las protestas a pesar de la represión policial que dejó gran cantidad de detenidos: interrumpieron el tráfico vehicular en la Carretera Panamericana e instalaron tranques en el empalme León-Chinandega y León-Managua, la que dejaron libre por la persuasión del jefe departamental de la Policía, comisionado Douglas Zeledón.



A cambio de despejar la vía, los transportistas aglutinados en las 22 cooperativas de taxis, buses, microbuses y camionetas urbanas e interurbanas en León, exigieron a la Policía la excarcelación de tres colegas que fueron detenidos en horas de la mañana del martes, por tratar de parquear sus unidades en la carretera y obstaculizar la libre circulación vehicular.



David Daniel Baquedano, conductor de la cooperativa Coosetrul, en León, denunció que dos policías penetraron a su unidad, quebraron el vidrio delantero y cuatro ventanas, y posteriormente lo sacaron arrastrado porque se negó a mover el automotor de la vía.



En la RAAN

En los municipios de El Rama, Nueva Guinea y Muelle de los Bueyes, los transportistas de carga y de pasajeros pusieron tranques en los tres municipios, dejando pasar sólo a los medios de transporte particulares y privados que no tienen que ver con el traslado de pasajeros.



Los tranques estaban ubicados en todas las entradas de las ciudades, al igual que había otro en el empalme La Curva, punto estratégico por ser la entrada y salida de toda la RAAS y parte de Río San Juan. Las personas caminaban de un lado a otro con el fin de encontrar un medio de transporte para poder llegar hasta su destino.



Masaya violenta

Durante el segundo día de paro en el transporte, Masaya vivió momentos de violencia luego de la intervención policial para despejar la entrada vieja hacía Nindirí, conocida como la entrada del Tip-Top. La situación se tornó tensa luego que la comisionada Dora Galeano, jefa de la Policía de Masaya, ordenó quitar las placas de uno de los buses que obstruía la vía.



Al momento que la Policía estaban quitando las placas se armó una trifulca entre los oficiales y transportistas, resultando herida en la cabeza la señora Julia Candelaria Jalina, de 76 años, socia de una de las cooperativas de buses que cubre la ruta Masaya-Diriomo.



Cierran terminal en Matagalpa

El paro de transporte arreció en Matagalpa tras sumarse al paro unidades de buses ruteados. La Cotrán Sur permanecía con sus portones cerrados, mientras los guardas de seguridad cuidaban el local, y manifestaron que algunas unidades de buses estaban saliendo a la capital esporádicamente.



Mientras, las unidades con destino a Jinotega continuaron laborando normalmente hasta las dos de la tarde de ayer martes, ya que según la Policía, por la tarde comenzaron a parar las unidades para apoyar el paro nacional.



Queman llantas en Chontales

Los transportistas de Chontales quemaron llantas, arreciando sus protestas, luego que fueron desalojados de la vía por la Policía para que no obstaculizaran la circulación de vehículos privados.



Mientras tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en ese departamento, anunció que se presentarán a los tranques para evitar que se den confrontaciones con la Policía. Denis Báez Orozco, representante del Cenidh en la región, señaló que la lucha por bajar los precios del combustible debería de ser apoyada por toda la población.



Bluefields también en paro

Hoy miércoles la ciudad caribeña de Bluefields quedará aislada del resto del país debido al paro del transporte acuático y terrestre en protesta por el incremento excesivo del precio de los combustibles.



La cooperativa de taxis “Campos Azules” y la empresa de transporte acuático JIPE, anunciaron la paralización de sus carros y embarcaciones para sumarse a la protesta del gremio por los altos costos de los hidrocarburos.



Plantón en Granada

El paro de transporte en el departamento de Granada se mantuvo este martes, luego que los empresarios del sector manifestaran que no desistirán de su lucha hasta que el gobierno les de una respuesta satisfactoria.



Paro total el Ocotal

Los buseros y taxistas de Nueva Segovia se sumaron este martes al paro total de sus unidades e instalaron un tranque en el puente Río Coco, de la vía Panamericana que conduce hacia el paso de Las Manos, frontera con Honduras.



Se supo que facilitaron sin problemas el paso de una caravana de vehículos que trasladaba a Managua una delegación oficial del gobierno de Honduras, para asistir a la cumbre presidencial de seguridad alimentaria.



Carazo en paro

En su segundo día, el paro del transporte en Carazo se recrudeció con la integración de moto taxis, taxis ruleteros en Jinotepe y el transporte de carga pesada.