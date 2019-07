Declaran nulo juicio contra la que le “plantaron” droga

Por vencimiento de término y la no asistencia de los testigos, el juez suplente Cuarto Penal de Juicio, Donaldo Alfaro, declaró nulo todo el juicio oral y público que estaba tramitando contra la esposa del ex juez Leonardo Ruiz, por tráfico de drogas, pero ésta seguirá presa porque el proceso arrancará de cero el próximo viernes.



Marjorie Belinda Pérez Obando está acusada por la supuesta autoría del delito de tráfico de 19.5 gramos de cocaína, pero el abogado Leonardo Ruiz denunció que quienes presuntamente le plantaron la droga a su mujer, fueron los policías Carlos Flores, Alberto Núñez Pérez y Ángel Alfonso Ruiz, porque él se negó a colaborarles.



Ruiz afirma que los policías supuestamente lo extorsionaron a cambio de la libertad de su mujer, pero hasta el momento ni la Dirección de Asuntos Internos de Policía ni la Fiscalía se han pronunciado al respecto, acusando a los agentes del orden para establecer si tienen o no responsabilidad por el delito que les achacan, y que el ex juez está dispuesto a probar con grabaciones de video y voz.



Para este martes estaba prevista la culminación del juicio oral y público que arrancó hace 19 días, pero ningún testigo se presentó porque fueron convocados a última hora el lunes por la tarde.



El abogado Manuel Urbina Lara explicó que según las cuentas del juez Alfaro, este martes era el décimo día del juicio, pero para él, el término se venció desde hace muchas lunas y su cliente debió haber sido liberada.



Pérez Obando, por su parte, dijo llorando que ella nada tiene que ver con el crimen que le achacan.



La sospechosa fue capturada el 28 de marzo en Villa Bulgaria, en la casa de un familiar.