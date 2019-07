Policía de León libera a 30 transportistas detenidos

La Policía de León, en horas de la madrugada de hoy, liberó a 30 transportistas, de 72 que se contabilizaban la noche de ayer, debido a que las cárceles preventivas no cuenta con suficiente espacio para albergarlos.



En el empalme León-Managua por la mañana prevalecía una relativa calma y el tráfico vehicular era fluido, pues no se encontraban ningún protestante en el lugar.



No así a en el sector de Nagarote y La Paz Centro donde a orillas de la carretera se mantienen los transportistas, quienes cada diez minutos permiten la libre circulación por la presencia de la Policía.



Granada

Los transportistas de Granada mantienen plantones en el kilómetro 41 y medio de la carretera a Masaya, en el Parque Sandino y en el Cementerio General de Granada, ubicado sobre la carretera a Nandaime.



En el Parque Sandino continúan unos 200 taxis estacionados allí desde el lunes.



Las protestas transcurren con calma y sin mayores incidentes.