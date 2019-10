Trifulca frente a la alcaldía de Puerto Cabezas

A las diez de la mañana de hoy se produjo un enfrentamiento entre personas simpatizantes de Yatama y 200 personas lideradas por Jaime Chow líder de ALN, frente a la Alcaldía de Puerto Cabezas.



La trifulca duró media hora, por lo que la Policía desplegó sus fuerzas y mantiene un cordón de seguridad en las inmediaciones de la alcaldía para evitar más enfrentamientos.



En el enfrentamiento un número no precisado de personas resultaron lesionadas. El concejo de Yatama se encuentran reunidos para discutir las medidas que tomaran con relación a los ataques liderados por Chow.



Cientos de indígenas ocupan las instalaciones del aeropuerto de Puerto Cabezas, capital del Caribe norte del país, en demanda de "un techo digno" para sus viviendas durante la Navidad.



La toma de la terminal aérea de Puerto Cabezas (Bilwi) ocurrió la tarde de ayer y se mantiene hoy, declaró el legislador suplente opositor Jaime Chow, organizador de la protesta.



Chow, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), es promotor del "Movimiento Navidad Sin Techos", integrado por mil familias que reclaman un presupuesto de 40 millones de córdobas (2,1 millones de dólares) para comprar 100 mil láminas de zinc para 5 mil viviendas.



Suspenden vuelos



La alcaldesa de Puerto Cabezas, Nancy Elizabeth Enríquez, dijo a una radio local que las líneas aéreas La Costeña y Atlantic Airlines han suspendidos sus vuelos desde ayer.



Las protestas comenzaron ayer, precisó Chow, cuando cientos de pobladores marcharon pacíficamente por las calles de Puerto Cabezas hasta el Palacio Municipal en demanda de un techo digno para sus viviendas.



Al llegar a la sede municipal, los manifestantes irrumpieron por la fuerza y rompieron la puerta de una bodega donde se almacenaba bebidas y alimentos para miles de afectados por el huracán "Félix", así como materiales para rescate.



"Félix" azotó la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) el 4 de septiembre pasado con una intensidad de categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, con vientos de 260 kilómetros por hora, y dejó a su paso 102 muertos, 133 desaparecidos y cerca de 200 mil damnificados.



También unas 20 mil 394 viviendas destruidas o semidestruidas y daños a la infraestructura, la agricultura, la pesca y al medioambiente en 1,3 millones de hectáreas en bosques, incluida la reserva de la biosfera de Bosawas.



Saquean alcaldía



La alcaldesa Enríquez aseguró que "robaron casi todo", incluido computadoras, lo cual negó Chow, quien afirmó que solamente tomaron agua y bebidas. Luego los manifestantes se tomaron la terminal aérea de Puerto Cabezas, que continúa ocupada hoy en manos de los pobladores.



Enríquez anunció que interpondrán una denuncia en contra de Chow por los daños causados en el Palacios Municipal, y que concentrará a 500 pobladores para que, junto a la policía local, detengan los "actos vandálicos" en Puerto Cabezas, aun cuando tenga que haber derramamiento de sangre.



Acusó al diputado opositor Eduardo Montealegre, líder de ALN, de haber enviado recursos a Puerto Cabezas para incitar a la violencia, lo cual rechazó Chow, quien aseguró que la protesta no es política, sino que se trata de demandas legítimas de la población.



"No se trata de activistas políticos como se ha dicho, se trata de personas afectadas sin hogar, sin comida, queremos ser visibles y decir que hay problema en la región", sostuvo.