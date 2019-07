Otra vez anuncian entrada de plantas Hyundai

Emilio Rappaccioli, titular del Ministerio de Energía y Minas, MEM, luego de confirmar que existe un déficit de energía en el país, anunció nuevamente la entrada en operación de las plantas Hyundai, ubicadas en Tipitapa, para generar unos 20 megavatios a partir de las cinco de la tarde de hoy y así paliar el déficit energético que alcanza los 60 megavatios.



“En Tipitapa ya comenzaron las pruebas y esperamos que también vayan a tener el diesel necesario hoy a la cinco de la tarde, a la hora pico, y puedan generar con diesel por tres horas las unidades”, dijo Rappaccioli en conferencia de prensa en las instalaciones del MEM hoy al medio día.



Explicó que si bien es cierto esas plantas generan con búnker, un derivado del petróleo, debido a que todavía no hay ese producto en ese emplazamiento, entonces generarán con diesel. Sin embargo, no precisó cuántos galones de combustible consumirán esas tres horas de energía, si se toma en cuenta que generar con ese hidrocarburo es más caro.



Aún con plantas Hyundai, podría seguir racionamiento



Agregó que la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, ya está también haciendo las primeras pruebas a los otros dos emplazamientos ubicados en Masaya y Tipitapa, en donde están ubicados 20 megavatios en cada lugar.



Las unidades de las plantas Hyundai serán encendidas con la supervisión de los técnicos que representan a esa marca, dijo Rappaccioli, con el propósito de que “ese racionamiento, aún cuando no entrara la segunda la unidad de la planta de Nicaragua ya no sea de 60 sino de 30 ó 40 (megavatios)”, declaró Rappaccioli.



Vale recordar que tanto Rappaccioli, como Ernesto Martínez Tiffer, presidente de ENEL, prometieron semanas atrás, que los primeros 40 megavatios de esas plantas entrarían al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a finales de abril, luego volvieron a prometer que operarían a inicios de la primera semana de mayo, y ahora el titular del MEM promete otra vez que las máquinas de generación en Tipitapa funcionarán a partir de hoy.



Para ver Plan de Racionamiento de Unión Fenosa: www.disnorte-dissur.com.ni/Default.aspx