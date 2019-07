Paro de transporte dividido

Rafael Quinto, presidente de la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Urbano Colectivo, amenazó hoy con paralizar Managua porque según él, hay una serie de acuerdos que el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua no ha cumplido y además, por una razón de solidaridad con la Coordinadora Nacional de Transporte que mantiene desde el lunes pasado paralizado la mayor parte del transporte en el país demandando el congelamiento del precio del combustible.



Pero esta misma tarde, Miguel Álvarez, presidente de la Unión de Cooperativas Independientes de Transporte Urbano, integrada por nueve cooperativas, aseguró que ellos no se sumarán a las amenazas de Quinto y que trabajarán normalmente en las 17 rutas que según ellos, cubren la mayoría de la red urbana de Managua.



“No tenemos ninguna razón lógica para que el transporte urbano de Managua se sume al paro de transporte inter urbano, de carga y selectivo”, aseguró Álvarez, quien explicó que tanto con el gobierno municipal como central, están trabajando para garantizar los beneficios al sector urbano.



Sin embargo, Rafael Quinto, dijo que la Urecootraco hizo una revisión de los acuerdos con el Irtrama y descubrieron que éste no ha cumplido con muchos de ellos. “Encontramos que existe una agenda pendiente en Managua y que tenemos que resolver de inmediato”, dijo el empresario del transporte.



Mientras tanto, Antonio Betanco, miembro de la Coordinadora Nacional de Transporte, confirmó que al cerrarse el tercer día de paro, la paralización del transporte en el país es “casi total”, puesto que se sumaron al paro Tipitapa, Nueva Segovia y Estelí.