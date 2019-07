Continúa paro de transporte

En el norte del país, conocido como Las Segovias el paro continúa y con el pasar de los días se recrudecen las protestas. En Nueva Segovia, el paro es total en todo el departamento. En las salidas se agrupan ciudadanos que piden “raid” a particulares que viajan a diferentes lugares. En el tercer día de protesta en Estelí unos treinta taxistas de diferentes cooperativas, e individuales luego de marchar en caravana, se apostaron en la salida sur de la ciudad de Estelì, en donde arengaron llamando a quienes no se han sumado a la protesta a hacerlo.



Nueva Segovia

Los transportistas de Nueva Segovia, que retienen el tránsito nacional e internacional hasta por dos horas en el puente río Coco, rechazaron la propuesta gubernamental por considerarla insuficiente para paliar la crisis económica del sector, además que sólo beneficia a los buses intermunicipales y deja por fuera a los taxistas y al transporte de carga.



Brindar un precio diferenciado de 30 centavos dólar por galón en el diesel, gasolineras portátiles en los departamentos administradas por las cooperativas, exoneración del impuesto agregado al valor, IVA, en este año; importación de repuestos a bajo costo y la compra de la cartera de créditos que tengan los transportistas con las financieras privadas para que la paguen a largo plazo e interés bajo a Alba Caruna, son algunos de los renglones que propone el gobierno a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI.



El transportista Tupac Rojas, que estuvo en las oficinas del MTI, dijo que tal propuesta sólo la han recibido de manera verbal, pero no se ha iniciado una negociación formal. “Esto no se va a suspender”, refiriéndose al tranque.



La policía sólo facilita el movimiento vehicular en los embotellamientos, a fin de prevenir accidentes y en la ciudad patrullan las calles para garantizar que el resto del parque vehicular circule normalmente.



Estelí

En el diamante de Las Segovias, varios de los taxistas en paro, procedieron a quitarle los rótulos a las unidades de quienes andaban laborando, lo que provocó la ira de éstos, registrándose luego en horas de la tarde un ligero incidente.



Quienes no apoyan el paro, demandaron a los taxistas que sí respaldan la protesta que los dejen trabajar porque eso va a conciencia de cada uno de ellos. Reclamaron que es inmoral que alguien se sume al paro por presiones y no de forma voluntaria.



La Policía esteliana, se presentó al lugar y amonestó a varios taxistas, quienes estaban quitando los rótulos entre ellos a Cesar Úbeda. Posterior del ligero incidente registrado en la salida sur de esta ciudad, los taxistas se ubicaron frente a la Terminal de autobuses del sur con su protesta.



De esa Terminal sale y llega la mayoría de autobuses que cubre los itinerarios que van hacia Managua, León, Masaya, Chinandega y Granada. Los portones de la misma se mantenían cerrados y aunque se conoció que varios dueños de unidades deseaban trabajar los dirigentes de la protesta no les permitieron salir.



Los autobuses de servicio urbano sí laboraron de forma normal, no obstante se conoció que en horas avanzadas de la tarde los dirigentes de las cooperativas de taxis y de autobuses que todavía están trabajando para sumarse este jueves de forma total.



En lugares como Yalagüina y el empalme que va de Somoto a Ocotal y Estelí, hubo ligeros incidentes ya que los transportistas en paro no dejaron laborar a quienes deseaban prestar servicios.



Escasean alimentos

Mientras los pocos productos de consumo básico que hay en los establecimientos han experimentado un alza feroz en los precios, también estos comienzan a escasear.



En el mercado Alfredo Lazo, donde ingresan comerciantes desde Masaya, Granada, Chinandega, Sébaco, León y Managua, las frutas y verduras además de escasear experimentaron alzas en los precios.



Este miércoles la circulación de autobuses hacia las demás ciudades del país se paralizó y solo viajaron las unidades que van a municipios como San Sebastián de Yalí, La Concordia y San Rafael del Norte. Pocos autobuses cubrieron el recorrido a San Nicolás, San José de Achuapa, San Juan de Limay, y La Trinidad.



Presencia policial

Es notario la gran presencia de efectivos de la Policía en las entradas y salidas de municipios como Condega y La Trinidad, así como en esta ciudad, que son atravesados por la carretera panamericana.



El jefe de la Policía en este departamento Comisionado Mayor Otilio Duarte y el jefe de seguridad pública, Comisionado Roberto José Gómez Laínez, advirtieron a los dirigentes de las cooperativas de taxi así como a los individuales, que no tolerarán que quienes apoyan el paro, agredan a aquellos transportistas que sí desean trabajar.



Ellos ya están amonestados y quienes lo hagan saben que van a ser detenidos dijeron los jefes oficiales.