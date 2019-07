Cosep: Pérdidas son cuantiosas

Pérdidas millonarias en el sector empresarial, posible desabastecimiento de combustible para las plantas generadoras de energía, reducción salarial a los trabajadores de las industrias y especulación en los mercados con diversos productos, son algunos de los efectos que el paro del transporte está ocasionando a la economía del país, según el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep.



Luego de participar en una reunión entre los empresarios y el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, aseguró que no tienen datos precisos de las pérdidas que está ocasionando el paro del transporte al sector empresarial, pero que sólo la industria de Zona Franca está afectada con 2 millones de dólares diariamente en pérdidas.



Explicó que las empresas de Zona Franca exportan 4 millones de dólares al día, pero con el paro del transporte la producción se reduce a la mitad, porque no reciben la materia prima necesaria y se produce un ausentismo de una buena parte de los empleados.



Aguerri indicó que en estas industrias la mayoría de los 85 mil empleados trabajan bajo el sistema de incentivos por producción, y al no haber suficiente materia prima se les reducen considerablemente sus ingresos salariales.



Añadió que algunos empresarios del sector industrial le manifestaron que podrían cerrar las empresas si en determinado momento no pueden recibir la materia prima necesaria para continuar operando, lo que significaría enviar a los trabajadores a sus casas.



Proponen mejorar convenio petrolero

El presidente del Cosep consideró urgente encontrar una solución al problema del transporte, porque también está afectando las exportaciones y las importaciones del país, porque la carga no puede entrar ni salir. En la reunión que sostuvieron los empresarios con el alcalde Marenco, se plantearon diferentes propuestas para tratar de solucionar el problema del paro del transporte.



Aguerri dijo que plantearon la posibilidad de buscar que con base en la relación que tiene el presidente Daniel Ortega con el mandatario venezolano Hugo Chávez, tratar de mejorar las ya favorables condiciones que tiene Nicaragua con el petróleo proveniente del país suramericano.



Por su parte, el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, expresó que se puede pedir mejores condiciones en el acuerdo con Petrocaribe que se firmó con Venezuela, declarando Estado de Emergencia Nacional, para permitir al país utilizar por más tiempo los fondos que están concesionados, y de esa manera bajar un poco los precios a los combustibles para los diferentes gremios del transporte.