Mercado de Mayoreo sin productos ni compradores

El paro nacional del transporte ha provocado el desabastecimiento en el mercado de Mayoreo, el cual abastece a otros mercados locales. También bajó el número de compradores, mientras los comerciantes sufren grandes pérdidas en los productos perecederos.



Enmanuel Montiel es exportador e importador de papas y cebollas. Afirmó que desde el fin de semana las ventas se han bajado producto al tranque en las carreteras. “Tenemos camiones parqueados en el norte del país y otros en los tranques de Masaya, por eso la mercadería va a tardar en llegar a los mercados”, refirió.



“Tenemos pérdidas casi del 50 por ciento, incluso algunos productos ya empiezan a dañarse”, dijo Montiel.



Camiones no llegan

Juan Ramón Gutiérrez se dedica a la venta de repollos y lechugas. Comentó que de los doce camiones que llegan a diario al Mayoreo, sólo uno pudo evadir los tranques. “El mercado no está abastecido, pero el impacto no se ha sentido porque no hay compradores”, expresó el comerciante.



Don Ramón aseveró que los precios se mantendrán, a pesar de que los camiones no están entrando al mercado y hay desabastecimiento. “No podemos subir los precios, porque los compradores no aguantan las alzas y los salarios siguen congelados”, dijo.



Perecederos se están perdiendo

La comerciante Blanca Pérez espera que el problema del transporte se arregle lo más pronto posible, pues las frutas y verduras se están pudriendo al no haber compradores.



“Los bananos, nísperos, y demás frutas se están dañando, y esas son pérdidas que nosotros tenemos que asumir. Aunque vengan pocos camiones, los comerciantes estamos comprando pocas cantidades, e incluso algunos hasta dejan fiado porque saben que el mercado está vacío”, indicó Pérez.



Comentó que el plátano no está entrando, pues hay tranques en Rivas, y del norte no está llegando el repollo ni el apio ni la zanahoria. Sólo la cebolla debido a que hay sobreproducción.