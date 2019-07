Universitarios apoyan el congelamiento de precios

Estudiantes universitarios amenazaron con salir a las calles a protestar si se incrementa el valor al transporte colectivo. Además, afirmaron que no permitirán que el gobierno subsidie otra vez a los transportistas, pues aducen que brindan un mal servicio a la población.



El presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN-Nacional), César Pérez, señaló que ellos respaldarán el paro de transporte hasta que se revisen las tarifas a los buses interurbanos.



“Nosotros estamos de acuerdo en una congelación al precio de los combustibles, pues esto afecta a toda la población en general, pero los transportistas, sobre todo los del norte, han incrementado las tarifas sin contar con el aval del Ministerio de Transporte”, señaló el dirigente de la UNEN.



Además, dijo que si todavía no han salido a las calles, se debe a que casi no hay estudiantes en los recintos, producto del paro de transporte.



Universidades suspenden exámenes

Alejandro Duarte, presidente estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), informó que el 45 por ciento de los estudiantes ha fallado a clases, pues la mayoría proviene de León, Chinandega, Masaya y Granada.



“La UNAN se encuentra en período de exámenes, y por eso se tomó la decisión de suspenderlos, con el fin de no afectar a la comunidad educativa”, expresó Duarte.



En el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se reporta que apenas el 50 por ciento llega en la mañana, sin embargo, es casi nula la presencia de estudiantes en el turno de la tarde, y ya no se diga en el nocturno.



“Las aulas están vacías, los únicos que vienen a clases son los internos y los que cuentan con algún tipo de transporte para movilizarse”, dijo José Luis Mendieta, egresado de la carrera de Ingeniería en Computación.



En el caso de la Universidad Centroamericana (UCA), los estudiantes están terminando el primer cuatrimestre, sin embargo, tampoco se escapan de los efectos de la huelga de transporte.



La Vicerrectoría Académica comunicó a todos los estudiantes que han tenido problemas para asistir a clases y cumplir con los trabajos y exámenes finales, dirigirse a las secretarías académicas de sus facultades respectivas, donde recibirán las orientaciones necesarias.



Similares acciones han tomado distintas universidades, con el propósito de no afectar a los estudiantes en su rendimiento académico.