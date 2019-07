Transportistas de Managua divididos

Rafael Quinto, presidente de la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Urbano Colectivo, amenazó con paralizar el transporte urbano de Managua en respaldo al paro de operaciones que llegó hoy a su tercer día consecutivo, y que según la Coordinadora Nacional de Transporte, se fortaleció tras sumarse Tipitapa, Estelí y Nueva Segovia.



Quinto argumentó que hay una serie de acuerdos entre los transportistas urbanos y el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua que no se han cumplido, pero además señaló que por solidaridad a los transportistas de carga, selectivos e interurbanos, “se sumarán de forma paulatina al paro nacional”.



Y aunque Quinto dijo que su decisión es respaldada por más del 50 por ciento del transporte urbano de Managua, el presidente de la Unión de Cooperativas Independientes del Transporte Urbano Colectivo, que preside Miguel Álvarez, negó que su unión esté respaldando al paro nacional, y más bien afirmó que sus 485 unidades que cubren 17 rutas de Managua, continuarán trabajando de forma normal. Es más, aseguró que si Quinto paraliza sus buses, ellos están en capacidad de cubrir esos espacios con sus propias unidades.



Paro se profundiza

Mientras tanto, Antonio Betanco, miembro de la Coordinadora Nacional de Transporte, confirmó que al cerrar el tercer día de paro, la paralización del transporte en el país es “casi total”, puesto que se sumaron a las protestas Tipitapa, Nueva Segovia y Estelí.



“Estamos hablando que a partir de hoy la paralización del país es de un 95 por ciento”, dijo Betanco, quien detalló que sólo hay una única cooperativa de transporte que actualmente está trabajando. “La llamamos cooperativa de montaña porque sus unidades circulan en caminos de montaña”, dijo el líder de la CNT.



Policía partidista

Denunció que la Policía Nacional inició una cacería de brujas contra toda la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Transporte. “Tenemos información que nuestra captura es inminente si aparecemos públicamente en alguno de los plantones que tenemos”, aseguró Betanco, quien afirmó que a pesar de las amenazas policiales continuarán encabezando la lucha.



Betanco, quien hizo una valoración del tercer día de huelga, denunció que la Policía Nacional, contrario a lo que hizo en el caso de “La Chureca”, comenzó una represión sin precedentes con el sector transporte, y confirmó que en León la cifra de detenidos llegó a un centenar, lo mismo que en Estelí y en Granada, donde hay cinco detenidos entre los que se encuentra el presidente de la Unión Regional de Cooperativas Diriangén, Jorge Vidal Real, a quien la Policía ahora acusa por tenencia ilegal de armas.



Esa represión ha dejado visible, según Betanco, que la Policía Nacional ha dejado atrás su profesionalismo, convirtiéndose en una Policía partidaria, “eso es lo que estamos denunciando”, afirmó. Acusó a la Policía de dañar la propiedad privada al quebrar las ventanillas de gran cantidad de buses durante la represión policial ocurrida la noche del martes en la ciudad de León. “Eso no abona en nada los esfuerzos por resolver el problema del transporte y por el contrario lo acentúa”, señaló el empresario del transporte.



Más detenidos

Tres jóvenes detenidos es lo que reportó la Policía del Distrito 8, en Tipitapa, durante el plantón que realizaron la tarde de ayer en el empalme de San Benito, los transportistas de carga pesada y buses interlocales que se mantienen en protesta por el congelamiento del precio del combustible.



Brujilio López, Mario Mejía y Juan Alberto Irías son los tres detenidos que reportó el capitán Edgard Castellón “por alterar el orden público, agarrándose a bolsazos de agua”.



Ramiro Cordero, presidente de la Cooperativa 21 de Enero, una de las cooperativas de buses urbanos más grande de Managua, se distanció de las amenazas de Rafael Quinto, y aseguró que la Unión de Cooperativas Independientes de Transporte Urbano Colectivo, no se sumará al paro.



Explicó que las nueve cooperativas que manejan 485 de los 885 buses urbanos que hay en Managua, “no tenemos razones para sumarnos al paro”. Cordero dijo respetar la decisión de Quinto, pero afirmó que sumarse al paro es violentar los acuerdos que mantienen con el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua.