Paro se recrudece y crece represión

El paro nacional de transporte, provocado por los altos costos de los derivados del petróleo, alcanzó su tercer día. A diferencia de la capital, en los departamentos del país las protestas han arreciado a medida que el gobierno ignora sus demandas.



En Bluefields la protesta se tornó violenta la tarde de este miércoles, cuando decenas de taxistas chocaron con la Policía en una céntrica intersección. La divulgadora de la Policía de la RAAS, inspectora Lorena Rosales, informó que cinco “ruleteros” fueron detenidos por alteración al orden público y dos de ellos serán procesados por atentar contra las autoridades y sus agentes.



Los manifestantes se quejaron del exceso de fuerza que utilizó la Policía local para reprimirlos.



Aumentan demandas

En tanto, buseros y taxistas que retienen el tránsito nacional e internacional hasta por dos horas en el puente del río Coco, rechazaron la propuesta gubernamental que les fue comunicada anteayer de manera verbal, por considerarla insuficiente para paliar la crisis económica en el sector.



El precio diferenciado de 30 centavos dólar por galón en el diesel, gasolineras portátiles en los departamentos administradas por las cooperativas, exoneración del impuesto agregado al valor, IVA, en este año, son algunos de los renglones que propone el gobierno a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI.



Arrecia paro en Matagalpa

El paro de transporte arreció en Matagalpa al no encontrar respuesta del gobierno sobre las alzas del combustible. Se unió al paro la cooperativa de buses urbanos, por lo que muchos ciudadanos se movilizaban a pie a sus barrios o comunidades cercanas a Matagalpa. Los rapibuses que circulaban libremente también fueron detenidos.



Hay tranques en las salidas de Río Blanco, Matiguás y Muy Muy. Ayer en Río Blanco no dejaban pasar ningún vehículo, ya que los transportistas atravesaron camiones ganaderos en la carretera.



Cierran salida

sur en Estelí

En el tercer día del paro del transporte, la situación se recrudeció en este departamento, ya que unos treinta taxistas de diferentes cooperativas e individuales, luego de marchar en caravana, se apostaron en la salida sur de la ciudad de Estelí, en donde arengaron llamando a quienes no se han sumado a la protesta para hacerlo.



La Policía esteliana se presentó al lugar y amonestó a varios taxistas, quienes estaban quitando los rótulos.



Zelaya Central

sigue firme

Hasta ayer miércoles, los tranques se mantenían en diferentes puntos de los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea. Con estos tranques los más afectados son las personas que a la hora del paro se quedaron atrapadas, dificultando así el regreso a sus lugares de origen.



Chinandega: se

suman más al paro

Transportistas que cubren las rutas hacia Managua y los 13 municipios de este departamento continuaron en paro, y recibieron el respaldo de sus colegas de transporte de carga que estacionaron sus unidades a ambos lados de la vía, en la salida hacia la capital.



El comisionado Alejandro Ruiz, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ)-Chinandega, confirmó la detención del taxista José Benedit González, originario de esta ciudad, a quien le requisaron una pistola calibre 38, calibre corto de fabricación brasileña, pues mostraba una actitud amenazante.



Cuatro detenidos

en Masaya

En horas de la mañana de ayer el paro en Masaya se puso un poco tenso, debido a que un grupo de taxistas realizó plantones que obstaculizaban el acceso a la ciudad, por lo que la Policía aplicó como medida quitar los vehículos con una grúa, y llevárselos retenidos.



En este incidente se vieron implicados el señor Gerardo José Barrera Rivera y Margarita Urbina Montiel, ambos de la cooperativa “Johnson”, y en la entrada de la Laguna de Apoyo detuvieron a Aníbal Hondoy Vásquez y a José David Montiel, ambos socios de una cooperativa de buses, a quienes se les ocupó 100 unidades de morteros.



Disturbios en Granada

La detención del presidente de la Unión Regional de Transporte del Sur, que cubre los departamentos de Masaya, Granada, Carazo y Rivas, Jorge Vidal Real, molestó al resto de transportistas que permanecen en los platones, y principalmente a aquellos que están integrados en la Cooperativa Granadina de Transporte (Coogrant).



Vidal Real fue detenido luego de protagonizar unos disturbios en el kilómetro 41 y medio de la carretera Masaya-Granada, en los que salieron agredidos los comisionados Luis Valle Corea, jefe departamental de Tránsito, y Denis Fonseca, de Auxilio Judicial.



El jefe de Policía de este departamento, comisionado mayor, Ramón Avellán, informó que el incidente ocurrió a las cinco. “Este ciudadano andaba una pistola calibre 38 con doce tiros, e intentó agredirme. El caso lo vamos a trasladar a la Fiscalía por atentar contra la autoridad y sus agentes, por atentar contra la propiedad privada y amotinamiento”, expresó Avellán.



Aparte de Vidal Real, fueron detenidos Juan Carlos Montiel, Narciso Hondoy, Martín Sandoval y José Jesús Carranza. Así como los taxistas Norwin Munguía, Héctor Hondoy y Pedro Morales, de la Cooperativa La Gran Sultana, y una novena persona identificada como “El Pelón”.



(Con la colaboración de Leoncio Vanegas, Heberto Jarquín, Máximo Rugama, Francisco Mendoza, Ingrid Duarte, José María Centeno, Róger Olivas, Mercedes Vanegas e Ingrid Duarte)