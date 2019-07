No hay plata para aumentos salariales en Poder Judicial

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en reunión de Corte Plena se declararon imposibilitados para aprobar aumento de salarios a los secretarios judiciales y otros empleados del Poder Judicial.



Aunque al final de la reunión ninguno de los magistrados brindó declaraciones, EL NUEVO DIARIO conoció que concluyeron que no hay presupuesto para acceder a la demanda de los sindicalistas, porque la Asamblea Nacional no ha aprobado aumentos.



Según un magistrado, algunos de sus colegas propusieron que la CSJ pida al Ministerio del Trabajo que declare ilegal la huelga porque afecta a la población injustificadamente.



Los jueces del Complejo Judicial Nejapa respaldaron el paro que iniciaron los secretarios judiciales en demanda del 10 por ciento de aumento salarial, sin embargo, anunciaron que garantizarán “la ruta crítica”, de tal forma que celebrarán audiencias y juicios en aquellos casos donde los delitos acusados sean tráfico de drogas, asesinatos y violaciones, donde además haya detenidos.



“Los casos que ameriten ser atendidos porque tienen trascendencia nacional, porque tienen que ver con delincuencia internacional o porque es un evento que necesita una respuesta para no beneficiar este tipo de situaciones, se van a tomar en cuenta”, confirmó el juez Napoleón Sánchez, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Managua.



El paro se extendió desde ayer a Tipitapa donde fueron suspendidas las audiencias programadas.



Por su parte, los secretarios en protesta solicitaron a la Inspectoría Departamental del Ministerio del Trabajo, por medio del Sindicato de Trabajadores de Plaza España, Sidetrajun y Fetrajun-UNE, que se declare lícita la huelga en reclamo del convenio colectivo y otros beneficios, porque desde 2007 agotaron la vía administrativa pidiendo que se nombrara un juez de huelga, lo que no ocurrió porque hubo total silencio administrativo.



El juez Séptimo Penal de Juicio, Octavio Rothschuh, dijo que no era posible --por ejemplo-- que funcionarios que trabajan en la Ordice (Oficina de Recepción y Distribución de Causas) y sólo se encargan de digitar las teclas de la computadora para registrar el ingreso de un escrito, perciben el doble del salario de un secretario judicial.



Un secretario de actuaciones gana entre 6,500 y 7,300 córdobas en los Juzgados Locales y de Distrito, respectivamente.



“Y lo mismo pasa en notificaciones”, agregó el juez Rothschuh, haciendo alusión al salario mensual de 18 mil córdobas que devengan un notificador, cuyo trabajo es andar dejando cédulas judiciales.



“El de notificaciones casi gana como un juez local, entonces por eso estamos aunados en un mismo esfuerzo”, comentó el juez, quien reconoció que los secretarios trabajan de noche y hasta en la madrugada.