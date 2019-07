Presentarán investigación sobre páginas Web gubernamentales

“Los sitios Web gubernamentales como herramientas del control social y del periodismo investigativo”, es el nombre de la investigación en la que se evalúa la información que los gobiernos de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Panamá suministran desde sus páginas en Internet.



El estudio fue realizado por la periodista argentina Sandra Crucianelli, entre julio y septiembre de 2007 a 160 sitios Web gubernamentales, gracias al financiamiento de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información a la cual pertenece la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, encargada de la presentación en Nicaragua.



Falta información o simplemente no existe

Según los resultados de la investigación, documentos virtuales de interés para la ciudadanía han desaparecido de los sitios en estudio. “Lamentablemente, analizados en su conjunto, los sitios Web de Nicaragua muestran sesgos cercanos a las herramientas virtuales de propaganda política y no a las vías modernas para acercar información valiosa al ciudadano responsable, el que ejerce el control social”, señala el estudio.



También revela que un obstáculo repetido en los cuatro países resultó ser el formato inadecuado en el que suelen presentarse las tablas con información numérica, como Estadísticas y Presupuestos.



Se observó además que la información no está completa. Los indicadores para la contratación pública, los precios unitarios, las imputaciones, el financiamiento externo, las trasferencias municipales son, según Crucianelli, parámetros que deben informarse en detalle, con desglose de partidas.



En su análisis Crucianelli, experta en periodismo de investigación y de precisión, recomienda difundir conocimientos respecto del uso de las nuevas tecnologías así como herramientas para un mejor acceso a la información.



La presentación es abierta al público y se realizará este martes 13 a partir de las ocho de la mañana en el Centro del Conocimiento para el Desarrollo, ubicado en Ofiplaza El retiro.