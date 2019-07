Vicepresidencia es “pecera reducida”

El licenciado Jaime Morales Carazo reconoció ayer que “la Vicepresidencia es una pecera muy reducida que no tiene la visión ni la expectativa del gobierno central”, al preguntársele la posición oficial frente al paro de transporte de carga y pasajeros que mantiene paralizados tanto la fuerza de trabajo como los insumos de la producción en los puertos y carreteras del país.



Morales Carazo presidió ayer la inauguración de la empresa operadora de “Call Center” o centros de llamadas Sitel, con el director ejecutivo de ProNicaragua, Javier Chamorro, y el presidente de la Corporación de Zonas Francas, Álvaro Baltodano, quienes expresaron su posición ante la crisis de transporte que se vive a nivel nacional.



El vicemandatario expresó su esperanza de que el paro será resuelto durante este fin de semana. Javier Chamorro manifestó preocupación por los cargamentos que no han podido llegar a las empresas manufactureras, ya que esto implica una pérdida diaria de 2 millones de dólares, más las multas que deben pagar por el retraso en la entrega de pedidos.



“La huelga de transporte en este momento provoca retrasos en el despacho de pedidos, nosotros estamos promoviendo buscar soluciones para agilizar esos despachos y que esa mercadería no quede varada en el país”, afirmó.



Por su parte, Álvaro Baltodano explicaba que ellos (la Corporación de Zonas Francas) y el gobierno del presidente Daniel Ortega, sirven en este momento sólo como mediadores entre la maquiladora de capital taiwanés Nien Sing y Coden, para que esta última compre la fábrica y maquinarias de Nien Sing, para establecer su propia fábrica en el país. “Nien Sing se va, pero hay muchas otras empresas interesadas en comprar esta maquinaria, y una de ellas es Coden” dijo Baltodano.