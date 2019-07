Criminal robo en Vélez Paiz

Un robo de equipos e insumos médicos valorados en unos 40 mil córdobas en el Hospital “Fernando Vélez Paiz”, confirmó la directora de dicho centro, Maribel Hernández. Se robaron 11 nebulizadores, cuatro nuevecitos, que correspondían a una reciente donación. Además cargaron con tres manómetros de oxigeno, comprados con fondos del presupuesto del hospital, y otros insumos como medias elásticas y gasas.



“Este hecho es condenable y además lamentable, porque se trata de un hospital público que atiende a la gente más pobre”, dijo Hernández, quien esperará el resultado de las investigaciones policiales para emprender acciones judiciales y aplicar castigos administrativos contra los responsables.



La doctora Hernández relató que los equipos serían utilizados como parte de los preparativos del llamado “Plan Invierno”. Durante la temporada lluviosa, los hospitales se saturan de casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), pero ahora el centro no cuenta con los nebulizadores necesarios para atender un posible brote epidémico de la enfermedad.



La información fue filtrada por un grupo de trabajadores del hospital, que hablaron bajo la condición del anonimato por temor a represalias. Se mostraron indignados, y afirmaron a EL NUEVO DIARIO que mientras los pacientes siguen saliendo con solamente recetas, el nosocomio no cuenta con el instrumental necesario para atender con dignidad a la población

“Lo poco que hay para atender a la gente se lo están robando aquí en el hospital, y no es primera vez que se pierden, sea materiales, equipos o medicamentos”, afirmaron los denunciantes.



Hace algunos meses se dio el robo de unos 65 mil córdobas de la caja del hospital, sin que hayan existido sanciones, ni se hayan encontrado culpables de la sustracción del dinero que sería para pagar el viático de los trabajadores.



“No es la primera vez y estamos tratando de poner un alto a este tipo de acciones, pero vamos a esperar la investigación de la policía para proceder con las sanciones”, expresó la doctora Hernández.