Más lesionados y presos por el paro

El departamento de Masaya se convirtió ayer en otro escenario de actos violentos protagonizados por transportistas y agentes policiales, lo que dejó como resultado seis personas detenidas y una lesionada.



Los hechos se produjeron en la entrada del barrio “Camilo Ortega”, ubicado en la carretera que va hacia el municipio de Catarina, donde un grupo de taxistas y pobladores intentó obstaculizar la vía. Cuando los reclamantes observaron que la fuerza operativa de la Policía de Masaya se acercaba, empezaron agredirlos con piedras y palos.



El paro del transporte en este departamento ha dejado como saldo ocho personas detenidas, que supuestamente pasarán a la orden del juez en los próximos días.



Miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), visitaron a los reos ayer y constataron que dos de ellos se encuentran golpeados, por lo que solicitaron a las autoridades policiales que estas personas sean remitidas al Instituto de Medicina Legal.



Otras cinco personas fueron detenidas ayer en el departamento de Matagalpa, luego de obligar a bajar por la fuerza a los pasajeros de un bus procedente de Waslala. La Policía utilizó bombas lacrimógenas para realizar estas detenciones.



En el resto del país, el paro del transporte trascurrió de manera pacífica. En algunos departamentos, se conoció, los transportistas llegaron a acuerdos con el Gobierno y en otros hasta levantaron el paro.



Turistas afectados

En Rivas, los tranques se mantienen a un costado de la carretera en el kilómetro 109 y 115 de la Panamericana, y existen otros en la carretera hacia Tola y a San Juan del Sur, donde los turistas están siendo traslados en motocicletas.



Después del incidente en el que resultó detenido el presidente de la Unión Regional de Transporte del Sur, Jorge Vidal Real, junto a cuatro personas, los transportistas de Granada aparentemente bajaron el “gas” y prefirieron mantener la protesta pacífica, aunque aseguraron que darán un tiempo prudencial para que la Policía ponga en libertad a su líder.



En Carazo, la delegación del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, confirmó que los presidentes de cooperativas, Daniel Canales, Israel Parrales, Iván Vallecillo e Ismael Blanco, este último de la cooperativa Granma, son firmantes de los acuerdos que se supone deben beneficiar a todos los cooperados, por lo que no hay motivo para que sigan protestando.



Ignoran supuestos “acuerdos”



Sin embargo, los acuerdos han sido ignorados por los que aún se mantienen en nuevos tranques levantados en el departamento de Carazo, pues el Gobierno lo que persigue es aplacar el paro que en Carazo es total, y cuenta con el respaldo de la población, aseguró el presidente de la Cooperativa de Transportistas Unidos del Sur, Cootraus, Armando Ruiz Campos.



En León, un contingente de la Policía permanece las 24 horas en resguardo del orden y la libre circulación vehicular en las principales vías de esta ciudad.



Mientras, los representantes de las distintas cooperativas de buses, camionetas y taxis, mantienen desde hace dos días negociaciones con la Policía y con la estructura departamental del partido de gobierno (FSLN).



Para la tarde de ayer, en Estelí estaba prevista una reunión con personeros del Gobierno y los transportistas, pero no se conocieron resultados de la misma.



Sí se conoció que el jefe de la Policía en este departamento, comisionado mayor Otilio Duarte, sostuvo una reunión con los presidentes de cooperativas, tanto de taxis como de autobuses, para señalarles que tengan prudencia en su actuar y eviten confrontarse.



Aceptan acuerdo verbal

Mientras, los transportistas en Nueva Segovia abandonaron el tranque que retenía el tránsito nacional e internacional que circula por la Carretera Panamericana. A las 11 de la mañana, los delegados de los transportistas y funcionarios del Gobierno, aceptaron verbalmente un borrador de la propuesta gubernamental.



“El paro de nosotros se desmonta automáticamente hoy (ayer), porque tenemos el compromiso con el diputado César Castellanos, y con el delegado del Poder Ciudadano, Octavio Álvarez, de que van a ser los garantes para que el beneficio venga a nuestras cooperativas”, expresó Tupac Rojas, representante de una de las cooperativas de Ocotal.



No obstante, otro grupo de taxistas, no conformes con lo aceptado por los negociadores, amenazaron con seguir el paro, porque sus dirigentes ni siquiera estamparon una firma en el documento de siete puntos aceptados.



Minas se unen al paro

Las cooperativas del transporte de carga y pasajeros en Las Minas se unieron ayer al paro del transporte. Unas sesenta unidades, en su mayoría rutas intermunicipales, se encuentran estacionadas en la entrada a la ciudad de Rosita, aunque la vía no está obstruida.



En los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, los retenes instalados por los transportistas se mantienen en los mismos lugares. Cada dos horas dan pase a los dueños de vehículos privados, y, lo más importante, es que hasta el momento no se reportan brotes de violencia.



