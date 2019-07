¡Que usen petrodólares!

Economistas nicaragüenses presentaron sensatas soluciones al problema del transporte, pues afirmaron que ocasiona millonarias pérdidas a la economía, y un alza a la inflación superior al 20 por ciento anual.



El economista Adolfo Acevedo indicó que nuestro país tiene dos opciones: que se eleve el valor del transporte, a pesar de que la población no tiene condiciones para pagarlo, o buscar soluciones para subsidiar y mantener el precio del combustible.



“La demanda de los transportistas es que se les dé el mismo trato que al transporte colectivo de Managua. Además, que se reduzca de 90 a 60 córdobas el galón de combustible, y se mantenga”, indicó Acevedo.



Recursos fuera del presupuesto



Acevedo explicó que existen recursos fuera del Presupuesto para subsidiar el transporte. Comentó que están los recursos provenientes del crédito con Venezuela, pues existe un acuerdo, el cual permite hacer algunas estimaciones.



“Venezuela va a suministrar a Nicaragua hasta diez millones de barriles anuales de petróleo, a cien dólares el barril, esto da un estimado de mil millones de dólares. En el caso de que el suministro fuera de ocho millones de barriles, sería 800 millones de dólares”, dijo el economista.



Según el acuerdo, la mitad de este suministro se pagaría en un plazo de 90 días y la otra parte equivale a un crédito a pagarse en 23 años, con dos años de gracias, al dos por ciento de interés.



“Asumiendo que el suministro sea de 800 millones de dólares, el crédito sería la mitad, 400 millones de dólares y la mitad de esto se traslada al fondo del ALBA, el cual puede invertirse para financiar inversiones en infraestructura y proyectos sociales. Serían 200 millones de dólares que podrían ser utilizados para subsidiar el transporte, ante el alto costo del combustible”, dijo Acevedo.



Subsidio temporal



El economista Néstor Avendaño coincidió con Acevedo, y agregó que este subsidio debe ser temporal, no menor a 18 meses.



“Este subsidio temporal es con el fin de aminorar la presión inflacionaria creciente, que fácilmente se estima al 20 por ciento para este año, y se teme que sea más alto. A final de abril, ya teníamos una inflación acumulada del siete por ciento”, dijo Avendaño.



Terminar fachadismo electorero



Refirió que la forma más expedita para el subsidio, es que no sigan adoquinando más calles en los barrios con fines electoreros, el cual sale de los fondos de inversión social de Petronic.



“Que se destinen los gastos que no pasan al Presupuesto proveniente de los recursos de la cooperación de Venezuela, a través de Albanisa y que se transfieren a Petronic”. También solicitó la transparencia de estos egresos que salen de Petronic, pues es una empresa pública y así se sabrá la capacidad estatal para otorgar el subsidio temporal.



Otra opción: la reforma tributaria



Otra de las soluciones que planteó el economista es una reforma tributaria, sin embargo lamentó que este año prácticamente está perdido por la falta de cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, debido a que sus agendas son políticas y el año fiscal inicia el primero de junio.



“Si se eliminan gran parte de las exoneraciones y extensiones en el pago de los impuestos, con esos recursos el presidente (Daniel) Ortega podría dar el buen mensaje a la población de que se subsidia el precio de los combustibles y de los alimentos”, explicó Avendaño.



Comentó que el Ministro de Hacienda y Crédito Público debió hacer esto en los primeros cien días de gobierno.



Ambos economistas coincidieron que a medida que se prolongue el paro, las consecuencias serán más serias para la economía de nuestro país. Además, instaron al gobierno a reunirse con los transportistas, pues hasta la fecha la única medida que ha tomado es ignorar a este sector, y hacer de cuentas que no hay crisis en el país.