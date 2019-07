Gobierno debe ya enfrentar la crisis

Representantes de la Coordinadora Civil (CC), de sectores económicos y de autoridades universitarias, solicitaron al mandatario Daniel Ortega la urgente apertura de una mesa de negociaciones para encontrar una solución al paro de transporte.



Georgina Muñoz, enlace de la CC, en conferencia de prensa, mencionó que en aras de la estabilidad de la nación y del gobierno, se debe convocar a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas en busca de un diálogo que encentre salida no sólo al problema de los transportistas, sino también a la crisis económica que se está viviendo, y declararlo un asunto de seguridad nacional.



Por su parte, desde un programa televisivo, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), hizo un llamado al gobierno para que propicie el diálogo y que busque cómo sentarse en la mesa de negociaciones, porque los daños económicos que se están sufriendo son graves.



“Por el paro, sólo en las empresas de zona franca a partir de hoy (ayer) se dejaron de recibir 1 mil contenedores de materia prima necesarias para la producción. Por eso hacemos un llamado a la ponderación”.



Aguerri mencionó que hay diferentes alternativas para abaratar el combustible, entre éstas la reducción de los impuestos, o crear acuerdos con Venezuela, como el que el gobierno firmó para apoyar a los productores nicaragüenses, de tal forma que nos vendan combustible a precios preferenciales.



Cada día se agudiza problema económico



Por su parte, el economista Adolfo Acevedo indicó que la economía del país no soportará por un mes esta problemática. Por un lado, la falta de abastecimiento de productos y materia prima para las empresas, y por otro la carestía, ya está haciendo que los precios se disparen, elevando el deterioro del nivel de vida de los nicaragüenses.



“En otras protestas de transportistas se ha calculado pérdidas a la economía hasta por 6 millones de córdobas diarios, pero esta protesta es diferente, porque está unida al transporte de carga, lo que agudiza el problema de abastecimiento. Eso significa que las pérdidas son mayores”.



Acevedo indicó que al problema del transporte, provocado por los altos precios del combustible vendrá agregado el menor poder adquisitivo, la carestía, así como el racionamiento de agua y luz, que en esta semana se reanudó en algunas zonas del país.



Estabilidad laboral amenazada



Luis Barbosa, Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE), señaló que un problema del paro es que están amenazando a los transportistas del recorrido de las empresas de zona franca, haciendo más difícil el traslado de buena cantidad de trabajadores a sus puestos de trabajo.



Indicó que no es culpa de los trabajadores el problema del transporte, y los empleadores deben ser comprensivos en esta situación. “En algunas empresas los trabajadores están con la ‘espada de Damocles’ pendiendo sobre su cabeza, porque si faltás te despiden; si asistís y no hay materia prima, habrá multas para la empresas por no cumplir sus pedidos, y no habrá incentivos. Con esto es posible que más empresas se decidan a cerrar operaciones en Nicaragua, lo que significa que habrá mucho más de los 14 mil despidos calculados para este año tras el cierre programado de seis empresas del sector”.



¿Se repetirá la historia?



Otro de los sectores preocupados por la situación fue el Consejo Nacional de Universidades (CNU), cuyo presidente, Telémaco Talavera, pidió en una carta abierta al mandatario Daniel Ortega, que se busque en la brevedad posible una solución a la crisis actual.



“Sería lamentable que una vez más se repita la historia, y que sea hasta que el país se encuentre al borde del abismo --como muchas veces ha sucedido--, y con consecuencias irreparables, que se llegue a acuerdos”.



Talavera también menciona que con esta crisis pierden todos, pero como siempre, las más sufridas son las personas más pobres. “Hoy más que nunca Nicaragua, para poder salir adelante, necesita unir capacidades y esfuerzos de todos los sectores de la sociedad y del Estado, más allá de intereses y visiones politico-partidarias, credos religiosos o intereses particulares de cualquier naturaleza”, señala el presidente del CNU.