Paralizado el comercio internacional

Los representantes de importantes firmas de empresas navieras del mundo en Nicaragua, mostraron ayer su preocupación por los centenares de contenedores que se encuentran varados en diversos puertos y fábricas con productos perecederos e industriales como consecuencia de la huelga de transporte, y que consideran tendrá consecuencias graves para el país.



El presidente de la Asociación de Agentes Navieros de Nicaragua, Carlos Pérez Bermúdez, señaló que sólo en el Puerto de Corinto existen varias centenas de contenedores con diversas mercaderías que, en el caso de los perecederos, están a punto de podrirse, y en el de las materias primas, tienen paralizadas las actividades en varias empresas.



“El daño que se está causando es enorme, pero no sólo es en Corinto, donde hasta hoy (ayer) se reportaban centenares de contenedores retenidos, que de extenderse la huelga hasta el lunes podrían ser miles, sino que hay fábricas y procesadoras de carne que están acumulando producto que corre el peligro de perderse”, dijo Pérez.



Alerta internacional



Agregó que las Casas Matrices de las firmas que los asociados representan en Nicaragua, están alertas de lo que ocurre por la huelga de transporte, y que están informándoles de cómo se desarrollan los acontecimientos tres veces al día.



“Hay preocupación a nivel mundial en las navieras, porque si este problema se hace largo las consecuencias serían muy grandes, el transporte es vital para nuestro trabajo”, dijo Pérez, quien a la vez es representante de la firma naviera Agencia Internacional Marítima Nicaragüense (Aimar).



Por su parte, Albert Griffith, directivo de la naviera J.L Griffith Sucesores, dijo que sólo de su firma se contabilizan 200 contenedores varados en el Puerto de Corinto con materia prima para empresas de maquilas y comercio en general.



“Se están afectando millones de dólares en importaciones y exportaciones diario”, afirmó Griffith, quien consideró que existen varias empresas esperando productos que están a punto de paralizar sus operaciones por la falta de materia prima.



De igual forma, indicó que si la huelga se extiende hasta el próximo lunes, la cantidad de contenedores se duplicaría y no habría lugar para más; y que eso agravaría la situación.



Pérez indicó que ayer por la noche realizarían una asamblea ordinaria en la cual sería de prioridad abordar el tema de los contenedores varados, para tomar decisiones que les ayuden a solventar la situación.



Repuestos, alimentos, implementos…



El paro nacional de transporte iniciado el lunes, ha impedido que camiones trasladen contenedores con repuestos, alimentos, materia prima para las maquilas, implementos agrícolas, entre otros productos provenientes de varios países con destino a Managua, Granada, Masaya y León, entre otras ciudades.



Los predios de la Empresa Portuaria de Corinto se encuentran saturados desde hace varios días, donde diversas agencias navieras no han retirado la carga debido a la falta de camiones, cuyos propietarios no se arriesgan a transportar la mercadería por el peligro en los tranques, principalmente a León y la capital.



Un funcionario de la Portuaria de Corinto que solicitó el anonimato, dijo a EL NUEVO DIARIO que las ventanillas de pago de la empresa están abiertas para que los representantes de las navieras, a través de las respectivas agencias aduaneras, cancelen 75 dólares por el retiro de cada contenedor.



“La Portuaria no los está atrasando, que las navieras paguen los servicios portuarios y se llevan su carga. El problema que enfrentan esas agencias es el bloqueo que los transportistas han generado en el país, y los camiones no han retirado los contenedores”, expresó la fuente.



Podrían pagar mora



Dijo que las navieras tienen ocho días de gracia para mantener sus contenedores de importación, y diez los de exportación en los predios de la Portuaria de Corinto. Añadió que si pasan ese período, deben pagar mora por cada día.



Gerardo Quintana, gestor de la Agencia Aduanera, Alasa, dijo que la Portuaria no impone restricciones, y atribuyó la saturación de los contenedores al paro nacional del transporte, lo cual atemoriza a los camioneros.



“Vienen otros barcos con mercadería, se va a congestionar más el puerto, lo cual provocará más pérdidas, las autoridades portuarias nacionales deberían establecer comunicación con las navieras para solucionar este problema”, sugirió Quintana.



Por su parte, Francisco Enrique Cuevas, miembro de la Asociación de Transportistas de Carga de Nicaragua, aseguró que el 95 por ciento de los contenedores están atascados en el puerto de Corinto debido a que solo el 10 por ciento de los camioneros están laborando.



Expresó que demandan el congelamiento del precio de los combustibles, y mejor pago por el traslado de los fletes de parte de las navieras e intermediarios.