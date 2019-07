Quinto día de paro “y el país agoniza”

El ministro de Transporte e Infraestructura, ingeniero Pablo Fernando Martínez, afirmó que se mantiene firme la propuesta gubernamental de reducir hasta en 30 centavos dólar el costo del galón de combustible, además de otros beneficios para los transportistas, y aseguró que esa oferta ya fue aceptada por buena parte de las cooperativas, pero esto nuevamente resultó falso.



El titular del MTI dijo que al menos el 50% cooperativas de transportistas de carga y pasajeros habían acordado con el gobierno la instalación de despachos de combustible en las sedes de sus cooperativas, donde se venderá el galón de diesel y gasolina con 30 centavos dólar menos, que representa una reducción de 6 córdobas.



Cámara: puros cuentos



Pero líderes de la Coordinadora Nacional del Transporte, que encabeza la huelga que hoy entró en su quinto día, negaron que organizaciones afiliadas a la Coordinadora hayan aceptado individualmente acuerdos con el gobierno, y calificaron las declaraciones de Martínez como una estrategia para debilitar el paro, que según ellos, ayer alcanzó el 100 por ciento del transporte en el país.



El ministro Martínez aseguró que el pasado martes, en horas de la noche, se reunieron con varios líderes de las cooperativas a nivel nacional y “aceptaron los acuerdos”. La secretaria general del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Gioconda Alvarado, confirmó que entre las cooperativas con las que han mantenido reuniones para buscar una solución al conflicto, generado por los costos del petróleo, se encuentran Conitrain, Cotlántico, Cotrán, Sapasmapa, Gragea, Cotrasur, Cocibolca, Cotramusun de Matagalpa y Unión, de Chinandega y León.



Según la Secretaria General del MTI, los líderes de esas cooperativas se presentarían a las dos de la tarde de ayer miércoles a firmar esos acuerdos, pero los cooperativistas no se presentaron, aunque extraoficialmente se conoció que algunos se reunieron a puertas cerradas con el director general de Transporte Terrestre, ingeniero Franklin Sequeira.



Los desmienten



Francisco Moreno, presidente de la Cotrán, confirmó telefónicamente que en los últimos días no había sostenido reunión alguna con el ministro Martínez. “La última vez que nos reunimos fue el viernes pasado en la Secretaría del FSLN”, dijo Moreno, quien aseguró que el encuentro fue sólo para presentarles la oferta de los 30 centavos dólar por galón.



“Nosotros nos sumamos al paro, y como Cotrán tenemos nuestras 36 unidades en el plantón que hay en la entrada a La Virgen, en la ciudad de Matagalpa”, dijo Moreno, quien negó estar dispuestos a aceptar la propuesta gubernamental. “La consideramos insuficiente”, señaló.



Quinto: agonía del país



Rafael Quinto, presidente de la Unión Regional del Transporte Colectivo y directivo de la Coordinadora Nacional del Transporte, negó que esa instancia haya tenido contacto oficial con el gobierno, y auguró “una agonía bastante larga para el país”, si el gobierno no acepta negociar con ellos.



“Para nosotros ningún acuerdo tendrá valor si no se toma con la Coordinadora Nacional del Transporte”, dijo Quinto, tras una reunión evaluativa que tuvo ese organismo la tarde de ayer en la Asociación Nicaragüense de Transporte de Carga.



Mantendrán Plan Managua



Quinto nuevamente amenazó con paralizar el transporte urbano de Managua, y dijo que como el gobierno no hizo contacto con ellos el jueves, hoy el transporte urbano se paralizará parcialmente de las cero horas a las 10 de la mañana.



“Será un paro parcial, y el lunes el paro de los 800 buses urbanos de Managua será total”, adelantó. Sin embargo, líderes de la Unión de Cooperativas Independientes, pidieron calma a los capitalinos y prometieron que ellos no se sumarán a ningún paro, porque el transporte urbano de Managua no tiene argumento para hacerlo. Quinto respondió que los independientes son un grupito y que no tienen la suficiente fuerza para detener el paro de los buses urbanos.



Aseguró que los transportistas que integran las cooperativas independientes son los que apoyan a Francisco Alvarado, presidente del Irtramma, y son señalados de muchas irregularidades.



Relativa calma



Mientras tanto, en los tranques ubicados en El Crucero, San Marcos y Ticuantepe, en horas de la mañana de ayer se vivió una relativa tranquilidad sólo alterada cuando los transportistas hacían amagos de cerrar las vías.



En El Crucero se mantuvo de forma permanente un piquete de policías antimotines, mientras los reclamantes jugaban barajas dentro de sus unidades. Igual ocurría en San Marcos, donde los transportistas hasta dormían tranquilamente mientras la Policía vigilaba atenta.