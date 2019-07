Una vuelta a las viejas pesadillas

Unión Fenosa reveló ayer que está concentrando los apagones fuera de la capital, donde ya se reporta falta de agua potable, pérdidas económicas y suspensión de labores. Hasta en horas de la tarde subieron más de lo previsto en Managua, y anoche bajaron hasta un tercio de lo programado. El sector energético mantiene hoy su inestabilidad, aunque ya entraron los primeros 16 de los 60 megavatios esperados de las máquinas Hyundai.



El Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) ayer programó que el país demandaría hasta 495 megavatios de energía, y la falta de producción del suministro alcanzaría 100 megas, pues la estatal Generadora Eléctrica Central S.A. (Gecsa), y las privadas Tipitapa Power Company (TPC) y la Generadora Eléctrica de Occidente S.A. (Geosa), estaban reportando bajo nivel de búnker o fuel oil, el combustible de estas plantas. No obstante, fueron abastecidas al mediodía y por la tarde produjeron.



Eso redujo los apagones y la falta de generación de energía, que se ubicó en 40 megavatios hasta las seis de la tarde. A esa hora se conectaron 16 megavatios adicionales de las máquinas Hyundai ubicadas en Masaya, de las nuevas Plantas Albanisa.



“Con la entrada de esos 16 megas de las Hyundai, ahora tenemos 23 megavatios de déficit”, dijo Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, al explicar que los apagones siguieron bajando hasta un tercio de lo programado.



Seguirá racionamiento



Katín señaló que hoy se espera continuar aplicando el Programa de Racionamiento tal como está diseñado, para un déficit máximo de 60 megavatios. “Cuando la falta de energía es menor de 60 megas, el plan simplemente se aplica en el orden del bloque previsto, del primero al último. Es decir, los últimos no son afectados”, detalló.



El Programa de Racionamiento ubica al final de cada bloque los sectores de Managua, aunque en horas de la noche encabeza la lista con barrios de la periferia capitalina, los que han sido denunciados por la empresa como sectores altamente morosos.



En los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, los centros de salud suspendieron servicios médicos por la falta de energía, igual que las jornadas laborales de los juzgados y del Ministerio Público. No escaparon las radioemisoras, que quedaron fuera del aire por varias horas.



En Estelí, más de treinta barrios de las zonas norte, noroeste y sur sufrieron las consecuencias de los apagones, y hasta quedaron sin servicio de agua potable. Además, duraron más de lo previsto, pues a pesar de que estaban programados de siete de la mañana a dos de la tarde, en realidad se extendieron por una hora.



En León y Masaya la situación fue similar. Cientos de pobladores quedaron sin el servicio de agua potable y se escuchó la queja de los comerciantes de carne, embutidos y lácteos, que registraron daños en sus productos por falta de refrigeración, lo que degeneró en pérdidas económicas.



En Rivas, la gerente de Fenosa, Heydi María Morales Granja, recomendó a los consumidores bajar la palanca y subirla hasta que retorne el fluido eléctrico, al revelar que “cuando se restablece la energía los medidores se disparan y reflejan un consumo mayor del real”.



En Granada, la actividad turística también fue afectada, pues según el racionamiento programado, se dividen los cortes en dos bloques, de siete de la mañana a las dos de la tarde y otro hasta las cinco.



Plena carga…de diesel



El ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, dijo en declaraciones a medios oficialistas que a partir de la mañana de ayer ordenaron operar a su “plena carga” las máquinas de generación que funcionan a base de diesel: Las Brisas, Hugo Chávez y ahora las Hyundai (Plantas Albanisa). Lo que no dijo es que eso encarecerá el precio de la tarifa de los clientes en los próximos meses.



Ernesto Martínez Tiffer, presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), ayer evitó brindar declaraciones a EL NUEVO DIARIO, pero al sitio web oficial del Gobierno dijo que los únicos responsables de los racionamientos son: la empresa norteamericana Esso Standard Oil y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).



(Con la colaboración de Mercedes Vanegas, José María Centeno, Máximo Rugama, José Luis González, Ingrid Duarte y Lésber Quintero).