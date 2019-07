Mokorón fue siempre de, y para guardias

El Ejército de Nicaragua confirmó que el Instituto de Previsión Social Militar entregó lotes de tierras a altos oficiales en retiro de la institución castrense, en el marco de sus funciones legales de garantizar y preservar el bienestar de los oficiales que pasan a la vida civil tras concluir su misión en las Fuerzas Armadas.



Esta semana el no gubernamental Centro Humboldt y vecinos del citado lugar denunciaron que la zona fue lotificada a favor de oficiales en retiro, razón por lo cual hicieron un llamado a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República para declarar como área protegida el cerro y así evitar posibles daños ambientales a la ciudad de Managua.



Vital función ambiental

Mokorón está ubicado al sur de Managua, contiguo a la Colonia “Miguel Bonilla”, y tiene una superficie de 32 manzanas.



Su ubicación, según el grupo ambientalista, protege mantos acuíferos de la ciudad, evita que las corrientes bajen y provee oxígeno a la capital.



El General de Brigada Adolfo Zepeda, vocero oficial de la institución, señaló que, efectivamente, en el citado cerro se entregaron lotes a altos oficiales en retiro, por medio del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).



Desde su creación según la Ley 181 (Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar), el IPSM es la institución garante de asistencia, mejoramiento social y seguros sociales a miembros del Ejército de Nicaragua.



Según Zepeda, Mokorón ha estado bajo custodia del Ejército desde julio de 1979, y posteriormente, a mediados de los años 90, pasó a ser parte de los inventarios en desuso militar del IPSM.



Desde Somoza era de la Guardia

“Este cerro ha estado bajo custodia militar incluso desde los tiempos de la familia Somoza (1934-1979), ya que ahí operaba una unidad militar de la Guardia Nacional”, dijo el alto oficial del Ejército.



“Gracias a la vigilancia y custodia del Ejército el cerro ha preservado su riqueza natural y no ha sido destruido por la depredación humana, como ha ocurrido con otras áreas del país”, dijo Zepeda, quien no precisó el argumento legal con el que el Ejército se posesionó de la citada colina.



Tampoco precisó la cantidad de lotes a favor de oficiales, pero dijo que toda la información fue suministrada a la Asamblea Nacional, en el marco de la discusión del anteproyecto de “Ley de Declaración del Parque Nacional del Cerro Mokorón”, presentado ante la Asamblea Nacional el 21 de marzo de 2007.



Enormes desmembraciones

Lo que llama la atención de las donaciones a los altos oficiales, es el tamaño de los lotes que recibieron en beneficio. De acuerdo con las dimensiones de las parcelas, se observa sencillamente que las mismas parecen destinadas a ser lotificadas en pequeños pedazos o simplemente convertirse en quintas o mansiones.



De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Comité de Vecinos y el Centro Humboldt, en el catastro se encontró que el Ejército de Nicaragua valoró el cerro Mokorón, con un área de 171 mil 485.58 metros cuadrados de extensión, en mil córdobas en 2003, cuando lo traspasó al IPSM, el brazo financiero del Ejército.



El IPSM desmembró de la finca un lote de 11 mil 280 metros cuadrados, el día 22 de febrero de 2006, que fue valorado en 20 mil córdobas y entregado al general Julio César Ramos Argüello, quien a su vez pasó el dominio y posesión a Negocios Inmobiliarios Sociedad Anónima (NISA) en concepto de aporte patrimonial, con un valor de 99 mil córdobas.



Este traspaso de dominio a una sociedad de negocios inmobiliarios, evidencia la intencionalidad de una construcción urbanística en ese cerro de la Cuenca Sur de Managua.



El IPSM es una entidad financiera que maneja una cartera de recursos de más 50 millones de dólares invertidos en distintos negocios, principalmente en la construcción de viviendas y edificios mediante empresas creadas al amparo de la Ley 181.



Tráfico entre altos militares

Otra de las desmembraciones de la propiedad están a nombre del general en retiro Glauco Sidar Robelo, quien recibió como donación de parte del IPSM un área de siete mil 50 metros cuadrados (casi una manzana de tierra), valorada en 20 mil córdobas el 21 de diciembre de 2005.



Posteriormente, Robelo vendió la misma propiedad al general Óscar Salvador Balladares Cardoza, el 22 de noviembre de 2006, por 80 mil córdobas.



Otro beneficiario de un lote en el cerro fue el mismo general Óscar Salvador Balladares Cardoza, quien recibió del IPSM una parcela de cuatro mil 341.799 metros cuadrados, valorado por el IPSM en 20 mil córdobas.



Dicha propiedad le fue donada el 28 de octubre de 2004. Otro general recibió una propiedad de una manzana por 20 mil córdobas, fue Pedro Antonio Agurcia Moncada, quien recibió la donación del IPSM el dos de mayo de 2006.



“Éstos son los dueños que encontramos en el Catastro, pero desconocemos en poder de quién o de quiénes están alrededor de 30 hectáreas del cerro Mokorón, pues no están asentadas en el Registro de la Propiedad ni en Catastro”, dijeron miembros del Comité de Vecinos pro Cerro Mokorón.