El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, reiteró que el gobierno no puede dar más que los 30 centavos dólar como descuento por cada galón de combustible y los planes de créditos para la adquisición de insumos, llantas, baterías y repuestos que saldrán de los fondos Alba, “más que eso sería una irresponsabilidad, hasta ahí podemos llegar”, dijo el funcionario al dar a conocer esta mañana una serie de puntos que según él, son parte de los acuerdos que se firmaron con unas 22 cooperativas de transportistas que representan el 50 por ciento del parque vehicular del país.



Para Guevara, quien dijo que el país se encuentra normal y estable, los acuerdos firmados con los transportistas son motivos suficientes para que la huelga que hoy entró a su quinto día se desmonte a lo inmediato mientras, llamó a los transportistas que aún se resisten a negociar con el gobierno a reintegrarse a sus actividades normales.



Roberto Delgadillo, presidente de la Asociación Nicaragüense de Transporte, ridiculizó la oferta gubernamental y las calificó de una payasada, mientras aseguraba que los dueños de camiones areneros también se sumaron al paro.



Según Delgadillo el paro es total en todo el país y en Managua, pero esta mañana las 39 rutas urbanas que hay en la capital circularon sin ningún problema. Rafael Quinto, presidente de la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo había amenazado con paralizar el transporte urbano en la capital desde las cero horas a las 10 de la mañana, pero eso no ocurrió y los buses urbanos, incluso las rutas que conforman su Urecootraco, circularon toda la mañana aunque no con la frecuencia normal.