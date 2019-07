Continuará apoyo del Programa Cuenca Sur

El gobierno de Noruega ratificó su disposición de continuar financiando el programa de drenaje pluvial y gestión de desarrollo de la Sub Cuenca III, de la cuenca Sur del lago de Managua.



El financiamiento noruego fue confirmado por el embajador de esa nación europea en Managua, Kristen Christnensen, durante la presentación de los programas que las alcaldías de Managua, Nindirí, Ticuantepe, El Crucero y la Concepción llevan a cabo.



El diplomático dijo que desde hace ocho años su gobierno viene apoyando proyectos para la Sub Cuenca, pero el año pasado los ediles de las municipalidades antes citadas presentaron un proyecto en conjunto a Noruega basado en el manejo de la cuenca y “firmamos en febrero (de ese año) un acuerdo por 200 mil dólares para iniciar los trabajos.



Posteriormente se estableció otro acuerdo de unos tres millones de dólares para continuar con los trabajos en la cuenca “por lo que consideramos muy importante este proyecto para Managua, pero hay cinco alcaldías más que cooperan” señaló el diplomático.



Dionisio Marenco, alcalde de Managua explicó que la comuna de Managua es la que más necesita del proyecto “porque somos la ciudad que está más baja en la cuenca”.



La alcaldía más alta es la del Crucero, después está la Concepción, Ticuantepe, Nindirí y “al bajar el agua del Crucero hacia Managua, si no se reforesta y protege la cuenca, se hacen drenajes y presas, el agua va a llegar a Managua muy rápido y nos va a destruir la ciudad” comentó el edil.



“El objetivo es evitar las inundaciones y proteger la infraestructura y en eso nos hemos asociados los alcaldes de la Sub Cuenca III y donde los noruegos nos están apoyando”, dijo Marenco.



El proyecto presentado al embajador (por las alcaldías de la Cuenca) consiste especialmente en la reforestación y construcción de infraestructuras que protejan las partes altas, dijo el edil capitalino.