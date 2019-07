Cumplan promesas electorales

El Grupo Cívico Ética y Transparencia (E y T) desestimó la tarde de hoy, la posibilidad de un referéndum revocatorio, o de un plebiscito, a ser aplicado al mandatario Daniel Ortega, y más bien realizó un llamado a las autoridades gubernamentales que, ante la actual crisis, actúen con probidad y den cumplimiento a las promesas electorales.



Roberto Courtney, director ejecutivo de E y T, refiriéndose a la propuesta del candidato a alcalde Eduardo Montealegre, señaló que un referéndum revocatorio es muy improbable por no estar contemplado en el orden constitucional de nuestro país. En el caso del plebiscito señaló que tiene el mismo problema del referéndum, porque es una figura de orden no vinculante y nuestro sistema el sistema electoral haría muy mal en incluir una papeleta con una pregunta que la ciudadanía no podría ver cumplida.



“Por lo que no se puede pensar en someter a semejante iniciativa la consulta ciudadana de forma específica. Sin embargo es un hecho, hasta cierto punto, que las elecciones municipales tienen un carácter de referéndum en el que también, a parte de evaluar a las autoridades edilicias y el desempeño de los partidos en el ámbito municipal, también la ciudadanía --con su voto-- enviará su mensaje a la clase política y a las autoridades del gobierno central, con un carácter de hecho pero no vinculante”.



Courtney indicó que a través de la vía de negociación se puede atender con prioridad los justos planteamientos y demandas de la población, además de demandar el uso transparente de la cooperación petrolera venezolana, ayuda a través de la cual se debería utilizar para el subsidio de los combustibles, la generación de empleos y la garantía de la siembra agrícola.