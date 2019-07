2,000 contenedores varados

La Asociación de Agentes Navieros de Nicaragua informó que desde el lunes, un total de 2,000 contenedores con mercadería de importación y exportación, se han acumulado en diversos puertos por la falta de transporte, y que los compradores internacionales ya empiezan a contemplar cambiar las órdenes de adquisición de Nicaragua para otros países.



El presidente de la Asociación, Carlos Pérez Bermúdez, dijo que las cifras de la cantidad de contenedores retenidos las obtuvieron el jueves por la noche, cuando sostuvieron una reunión ordinaria con sus colegas, en la que abordaron la situación del paro de transporte que hoy llega a su sexto día.



“El 90 por ciento de los contenedores está paralizado, uno, porque hay empresas de transporte de carga que están apoyando de manera activa el paro, y otros, que aunque no están participando en la huelga, tienen guardados sus camiones porque tienen miedo que los ataquen o les afecten sus unidades y por tanto no prestan el servicio”, dijo Pérez.



La mayor cantidad de contenedores, de acuerdo con Pérez, se encuentran en el nicaragüense Puerto de Corinto, pero también están en espera contenedores en Puerto Cortés, de Honduras, con mercadería indispensable para el movimiento de la economía nacional.





Compradores buscarán otros suplidores

Agregó que en el mercado mundial los compradores necesitan cumplir con determinadas metas, y que si en Nicaragua la situación se prolonga, los que han realizado órdenes de compra de productos nicaragüenses no tendrán más remedio que cancelar sus pedidos y buscar sus mercaderías en otros países.



“El mercado no puede esperar, y entonces el país va a estar perdiendo varios millones de dólares diarios en exportaciones e importaciones”, dijo el presidente de los agentes navieros.



En el caso de las importaciones, explicó que las maquilas son una de las empresas que se están viendo más afectadas por el paro, puesto que habían programado que para el lunes su materia prima estaría en el país, y a estas alturas muchos de sus operarios se encontraban ociosos por la falta de insumos.



“En estas condiciones tenés que decidir si mantenés al personal en la empresa sin hacer nada o si lo mandás de vacaciones, pero todo eso implica dinero, implica pérdidas, y si las cosas no se resuelven pronto, pues hasta podría implicar el cierre de las más pequeñas”, señaló Pérez.



Pero Roberto Delgadillo, presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua (ATN), que aglutina a los que prestan el servicio de carga, señaló que ayer se sumaron al paro los areneros, madereros y los que trasladan ganado.



“Ellos no se habían incorporado porque son los que obtienen menores ingresos, pero como el Gobierno dice que el paro no es de todos los transportistas, pues ya se sumaron porque saben que en cualquier negociación y resultados, se van a ver afectados o beneficiados”, dijo Delgadillo.