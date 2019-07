“Hay que usar contrapartida venezolana en el transporte”

El alcalde Dionisio Marenco recomendó ayer al gobierno “negociar más rápido” con los transportistas, porque el costo que ha ocasionado el paro en los primeros cinco días ha sido enorme. Igual aconsejó hacer uso de los recursos que está dejando la contrapartida venezolana de la factura petrolera.



“Cada día que pasa (el paro del transporte) le cuesta al país muchísimo dinero, para los ciudadanos muchísimo sacrificios, y ojalá que esto no genere violencia”, dijo Marenco.



Al ser abordado por los periodistas en un hotel capitalino donde inauguró un seminario sobre la Subcuenca III de Managua, Marenco confirmó que este jueves estuvo revisando los plantones que tienen los transportistas, y comprobó que en el de Ciudad Sandino por lo menos estaban varados unos 40 furgones.



“Cada furgón de esos (paralizado) significa que hay fábricas enteras paradas, hay mercancías que no circulan. Este problema hay que arreglarlo antes de que se nos vuelva un conflicto más serio”, dijo.



La comuna ayudando



Dijo que la propuesta del MTI de darle gasolineras a los transportistas para abaratar el precio del combustible es parte de la solución, y “nosotros (la comuna) estamos suministrándoles terrenos a las cooperativas de taxis para que pongan sus propias gasolineras, y eso les va a ahorrar un poquito, pero hay que recordar que el precio del petróleo no lo fija Nicaragua”.



“La única solución que hay aquí es usar bien el acuerdo petrolero con Venezuela, no hay otra alternativa”, insistió el edil capitalino, quien considera que hay que usar los réditos del convenio petrolero para bajarle el precio a los señores que están en huelga, pero esto no lo ha hecho el gobierno”, indicó.