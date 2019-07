Lunes “Día D” en paro de juzgados

El lunes, los secretarios de actuaciones del Complejo Judicial Nejapa decidirán si siguen o no en paro, en reclamo de un 10 por ciento de aumento salarial.



Roberto Turcios, miembro del sindicato de trabajadores del Complejo Judicial de Plaza España y miembro de la comisión negociadora, informó que el lunes tienen previsto un nuevo encuentro con el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, y con el magistrado Francisco Rosales.



“Vamos a tener un diálogo franco para resolver el conflicto interno institucional, pero lo importante es que tanto los magistrados como nosotros estamos anuentes”, agregó Turcios, quien reconoció que están preocupados por la atención al público, “porque aunque algunos magistrados digan que no tenemos ética, sí la tenemos”.



Desde que arrancó el paro, un promedio de 60 audiencias y juicios se han dejado de celebrar cada día en los juzgados de Managua.



Aunque las autoridades de la Corte Suprema de Justicia ya dijeron que no hay dinero para aumentos salariales, Turcios señaló que después de que conversen con los magistrados el lunes, decidirán si deponen sus demandas “o se ponen más agresivos” ampliando el paro a otras dependencias del Poder Judicial.



Ayer, la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua emitió un pronunciamiento reiterando su apoyo a las demandas salariales de los Secretarios de Actuaciones, pero dejaron en claro que el reclamo no debe restringir al máximo la atención a los usuarios de la justicia y sus derechos.



En ese sentido, los jueces exhortaron a los reclamantes a reflexionar y auxiliar en lo posible a los jueces en el ejercicio de sus funciones.



Algunos secretarios que pidieron el anonimato, explicaron que el problema con los jueces es que unos apoyan la demanda salarial y otros no, por lo que el lunes habría que decidir si garantizarán la “ruta crítica” o si van a seguir o no en la protesta.