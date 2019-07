Empiezan a escasear alimentos por el paro

Redacción Central



En el sexto día de paro del transporte interurbano y de carga, la situación se desarrolló en relativa calma bajo vigilancia policial y el desabastecimiento que comienza a sentirse, según reportan nuestros corresponsales.



El caos se empieza a vivir en los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, donde los transportistas mantienen los tranques ubicados en las entradas de estas ciudades, al igual que en el empalme conocido como La Curva, principal salida de los pobladores de los diferentes municipios de la RAAS y parte de Río San Juan.



Entre los sectores más afectados en esta zona se destacan las actividades del puerto internacional de carga. En El Rama la actividad está paralizada, se sabe que tres días a la semana llegan de cinco a seis barcos entre nacionales e internacionales. Los barcos internacionales que han llegado a este puerto son descargados, pero la carga se mantiene en los planteles porque no hay medios para transportarla.



Esto ha afectado a la Empresa Portuaria, a los dueños de la carga y a la Dirección General de Aduanas. Otro sector fuertemente perjudicado es el lechero, ya que los productores no están vendiendo este producto ni sus derivados por falta de transporte. Mientras tanto, en la mayoría de los negocios se están agotando el arroz, el azúcar, el aceite, las verduras y los combustibles, entre otros productos, por el desabastecimiento.



En medio de esto, la dirección de los centros educativos de primaria, secundaria y universidades han paralizado sus actividades por la evidente falta de transporte y por evitar riesgos a los estudiantes.





San Carlos se suma al paro

En San Carlos, Río San Juan, buena parte de propietarios de taxis, autobuses urbanos y camionetas de carga se sumaron al paro nacional de transporte, aunque se mantiene en labores el transporte colectivo hacia los municipios y comunidades.





Paro total en Las Minas

En la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), a pie, en bicicletas y en equinos se está movilizando la población de Bonanza, Rosita, Siuna, Prinzapolka y Mulukukú, porque las cooperativas de transporte de carga y pasajeros de la zona paralizaron totalmente ayer sus actividades en apoyo al paro nacional, y a la demanda de adquirir el combustible a un precio justo.



Incluso, las cooperativas del servicio de transporte selectivo (taxis) en Las Minas, también decidieron respaldar el paro con un plantón indefinido en las rutas de salidas a los municipios vecinos.



La Central de Cooperativas de la Región Autónoma del Atlántico Norte, que aglutina a ocho cooperativas de transportistas, además de las cooperativas de taxis, entre ellas, la “Hugo Chávez” y la “380”, de Siuna, se mantiene en actitud pacífica, y sus miembros dicen que volverán a operar hasta que haya una solución en Managua.





Jinotega paraliza su transporte

En Jinotega continúa creciendo la protesta de los transportistas, y ayer se unieron las cooperativas de transporte intermunicipal de Jinotega, San Cristóbal, que cubre las ruta a los ochos municipio que componen el departamento de Jinotega, y la Cooperativa Unida de Taxis.



Otra cooperativa que se unió a la protesta, es la del transporte selectivo, que desde la tarde del jueves comenzó a parar sus unidades.





Salen en libertad por falta de pruebas

Mientras tanto, en Masaya, el Ministerio Público no acusó a varios detenidos de los transportistas por falta de elementos probatorios para acusarlos. A pesar que los tranques se mantienen en la ciudad de Masaya, la situación se ha apaciguado un poco.





(Con la colaboración de Tatiana Rothschuh, José María Centeno, Moisés Centeno, Mercedes Vanegas y Francisco Mendoza).