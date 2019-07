“Dialogar antes de que haya víctimas fatales”

El Arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, exhortó al presidente Daniel Ortega a que inicie plásticas con el sector transporte y se busque soluciones, pues la crisis nacional está impactando en los bolsillos de los más pobres.



“He escuchado decir a mucha gente que es una característica nuestra, que hasta que haya golpeados, heridos y en algunos casos un muerto, en ese momento nos sentamos a platicar para buscar una solución, y la encontramos, pues así es la historia de nuestro país”, lamentó el alto prelado.



Comentó que existe un cierto interés, pero no con todas las fuerzas para solucionar la crisis, pero el punto clave está en que las personas interesadas se sienten a platicar.





“Es cuestión de hacer numeritos”



“Sé por los medios que el ministro del Transporte presentó algunas soluciones, pero que no son las viables, según los transportistas. Hay que seguir analizando y dedicar todo el esfuerzo posible”, dijo el Arzobispo de Managua.



Además, instó al ministro del Transporte, al de Economía y a los transportistas a sentarse, ya que la solución al paro de transporte “es cuestión de hacer numeritos”.



Al consultar sobre la capacidad del presidente Daniel Ortega para solucionar esta crisis, monseñor Brenes comentó que él debe enfrentar el problema del transporte y de los alimentos, pues encabeza la administración de este gobierno.



“Sabemos que el arroz y los frijoles están fallando, ahora está en el problema del transporte, pero debemos echarle ganas. Es necesario que cada cual asuma de manera responsable la misión que se le ha encomendado”, expresó el clérigo.





Transparencia en los recursos

Ante los señalamientos de la sociedad civil, que pide transparencia en el uso de lo recursos del Estado y conocer de cuánto es la cooperación venezolana, monseñor Brenes respondió que “todos los funcionario tienen dentro de su misión de servicio, dar cuentas tanto de lo que está entrando, como de lo que está saliendo del Presupuesto”.



Además, dijo que los obispos realizarán una carta de exhortación, más ahora que celebrarán las fiestas de Pentecostés, pues se debe trabajar por el bien común.



Monseñor Brenes también lamentó la situación económica en que se encuentra el país, pues está afectando a todos los sectores.



“Hay gente que llega a la Curia buscando que le demos diez pesitos para comprar arroz o frijoles, pero todos estamos en la misma situación. A veces mi mamá me dice que no hay frijoles y sólo vamos a comer arroz, a veces no hay tortillas. En mi casa existe la misma carencia, tenemos los mismos problemas del pago de la luz, teléfono, estamos afligidos, y de esto no se escapa nadie”, refirió monseñor Leopoldo Brenes.