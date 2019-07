Gobierno “autista”

La falta de capacidad del gobierno para poner fin a la huelga de transporte que tiene paralizado al país, podría hacer estallar la próxima semana una burbuja de violencia incontrolable, pues la indiferencia con que se ha visto el paro refleja que el presidente Daniel Ortega y sus funcionarios viven una severa alienación.



Esa es la valoración que hizo el sociólogo y economista Cirilo Otero, después de ver que tanto el ministro de Hacienda, como el titular de Transporte, Pablo Martínez, anunciaban firmas de acuerdo con cooperativas que no están en paro, y trataban de hacer creer que la situación de la huelga se está controlando, cuando en realidad ocurre lo contrario.



“Estamos en un caos, porque no hay transporte, la gente está faltando a sus trabajos, los alumnos no llegan a clases, no hay importaciones, ni exportaciones, se están pudriendo los alimentos en contenedores, en los mercados no hay productos, y los que hay, están altísimos, las fábricas no tienen materia prima, y lo peor es que no hay gobierno que se ponga al frente de esto, hay autismo gubernamental”, dijo Otero.



El economista Néstor Avendaño consideró de “extremadamente grave” la situación, y estimó que la actitud indolente del gobierno podría tener consecuencias incalculables, porque el tiempo avanza y el país se sumerge más en la crisis.



La excusa política



“Aquí no hay que sentarse a dialogar, sino que hay que presentar soluciones al grave problema de los precios de los combustibles en el país. Los ministros salen con pantomimas, con un número ínfimo de transportistas que no estaba en paro, hablando de acuerdos, cuando no es cierto, y mientras eso ocurre, el barril de petróleo apunta a los 130 dólares”, dijo Avendaño.



Los funcionarios de gobierno relacionados al tema, al hablar del paro de transporte iniciado desde el pasado lunes, señalan que no se trata de una huelga general, sino de algunos grupos de transportistas; que es un asunto político y que lo que quieren es desestabilizar al país.



“Llegamos a acuerdos con los transportistas, una amplia mayoría que no está comprometida con ninguna acción de interés político o desestabilizadora del país. Y los compromisos ya los estamos operativizando”, señaló el ministro Guevara, quien indicó que los acuerdos de los que habla son cubiertos con fondos del ALBA.



“No hay paro total, sólo hay piquetes de transportistas”, dijo por su lado director de Irtramma, Francisco Alvarado, mientras el ministro Martínez leía una lista de cooperativas de transporte que supuestamente habían firmado acuerdos con ellos, pero ninguna de ellas estaba participando del paro, y todas son afines al gobierno.



Otero consideró que estas declaraciones “son poco serias”, y a ellas sumó las del ministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Orlando Solórzano, quien ha dicho a los medios oficiales y a los no oficiales que lo han abordado en días pasados, que “todo está bien, que los abastecimientos están normales y que incluso hay productos que han bajado de precio porque les han suspendido aranceles”.



“Es decir, todos estos funcionarios del Estado viven una realidad ficticia, porque en la calle, en el mercado, uno mira que hay una gran angustia, hay desabastecimiento, encarecimiento de los productos, pero parece que para ellos no pasa nada”, dijo Otero, quien brinda clases sabatinas en la Universidad Centroamericana (UCA) e informó que ayer menos de la mitad de los estudiantes asistió al curso por falta de transporte.



No hay lugar para monólogos



Otero dijo que la situación del país es grave, y que por tanto no existe lugar para establecer acuerdos de mentira con cooperativas que no están en huelga. “Aquí no hay espacios para monólogos, a como nos han hecho creer los ministros, es momento de que el presidente Ortega asuma su papel de gobernante de todos los nicaragüenses, y no solo del 38 por ciento que lo eligió”, estimó.



Avendaño, por su lado, dijo que “es momento de que aparezca un presidente de verdad para enfrentar esta crisis, porque a los ministros nadie les cree, así que esperamos que en las próximas horas el presidente asuma su responsabilidad y saque al país de esta situación”.



Añadió que los números hacen suponer un grado de inflación “galopante” que se aproxima ya a presiones muy parecidas a la de los años 80, “antes que se diera la hiperinflación”.



¡Petrodólares por favor!



Los dos especialistas insistieron en que la única solución que se le ve a este asunto es utilizar el fondo petrolero de Venezuela de manera consistente, “y no a cuenta gotas”, para que el país no vaya a estallar.



“Hay que usar ese dinero, porque aquí, además de resistencia, lo que se observa es poca claridad sobre el uso de esos recursos, no se sabe quién los recibe, quién decide cómo se usan”, dijo Otero.



“Dicen que con el uso de los petrodólares podría bajar en 30 centavos de dólar el galón, para solucionar esta crisis, la pregunta es, ¿por qué sólo ese monto?, cuando el mismo ministro Guevara dice que no sabe de cuántos fondos dispone, es decir, no sabe si hay más o menos de lo que dice para enfrentar la situación”, señaló Avendaño.



Otero afirmó que lo interesante es que aun cuando es fin de semana, el paro se sostiene, algo que no ocurría con los gobiernos anteriores, lo cual, a su criterio, significa que la ciudadanía está de acuerdo con el reclamo de los transportistas, y es un mensaje para el gobierno, para que se dé cuenta de que no hay otra realidad más que esa, que hay una crisis y se debe resolver.



(El autismo no es una enfermedad, sino más bien un desorden del desarrollo de las funciones del cerebro. Las personas con autismo clásico muestran una triada de síntomas: interacción social limitada, problemas con la comunicación verbal y no verbal y con la imaginación, y actividades e intereses limitados o poco usuales.)