MTI ofrece más, pero a través de la Asamblea

Por segundo día consecutivo el gobierno fracasó en sus intentos por desmontar el paro que centenares de transportistas de todo el país mantienen desde hace siete días.



Ayer sábado, el ministro de Transporte e Infraestructura, Fernando Martínez, ofreció a los dirigentes de las cooperativas de taxis y de transporte interurbano aumentar el descuento de 30 centavos dólar por galón –-la propuesta inicial-- a 50 centavos dólar.



Sin embargo, esta rebaja adicional 20 centavos de dólar por galón deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional, según la propuesta gubernamental.



La propuesta



En lo que se refiere a los transportistas del sector carga, a éstos el ministro Martínez les ofreció una rebaja de 50 centavos dólar por cada galón de combustible, pero esto también tendría que ser aprobado por el Parlamento.



La propuesta del ministro Martínez fue rechazada por la mayoría de los representantes de los transportistas que llegaron a la reunión, a la que sólo fueron citados los que no están en paro, pero que se hicieron acompañar por algunos de sus colegas en huelga.



“No hay arreglos, y el paro sigue”, dijo Rudy Bravo, dirigente de la Cooperativa de Transporte de Carga de Zelaya Central, tras salir de las instalaciones del MTI.



Ervin Jarquín, dirigente de la cooperativa “Henry Escobar”, de Masaya, dijo que aunque ellos no fueron invitados por el gobierno, al igual que otros dirigentes de cooperativas cuyos agremiados participan del paro, llegaron para ver qué ofrecían las autoridades.



“El beneficio de la exoneración de impuestos, eso es algo que el sector trasporte tiene desde hace varios años y que los otros gobiernos han respetado”, aseguró Jarquín.



Uno que se desmarca



Carlos Torres Loáisiga, dirigente de una de las cooperativas que siguen laborando, reconoció que la rebaja de seis córdobas no les ayudará en mucho, porque para hoy se espera un alza de siete córdobas en el valor del galón de combustible.



“Si el diesel va subir siete córdobas el galón, y a nosotros nos van a rebajar seis, ya tenemos un córdoba de déficit”, señaló Torres.



Miguel Suárez, dirigente de las cooperativas del Norte y Atlántico del país, aseguró que el paro sigue firme porque el gobierno ni siquiera da muestra de querer analizar la propuesta de los transportistas, de congelar en 40 córdobas con 50 centavos el valor del galón de diesel.



Rechazan a mediador



Al final de la reunión, el ministro Fernando Martínez propuso a los dirigentes de los transportistas trasladarse a la Universidad Católica, Unica, para que el cardenal Miguel Obando sirviera de garante del acuerdo que les propuso, pero casi todos los asistentes rechazaron la oferta y hasta ironizaron diciendo: “Vamos a ir a misa, o a que nos den la bendición”.