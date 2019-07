Universidades se paralizan

El paro de transporte ha provocado que algunas universidades de la capital, especialmente las más grandes, suspendan las clases y los exámenes para no perjudicar a los estudiantes.



La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) suspendió los exámenes programados para la semana que acaba de terminar, y ayer canceló las clases sabatinas debido a que muchos estudiantes provienen de los departamentos del país y la falta de transporte les impidió llegar a clases.



Otra universidad que suspendió las clases desde el pasado jueves fue la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), donde ayer estaban cerrados los portones y no había autoridades ni estudiantes. También suspendió las clases la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que por las carreras que sirve recibe estudiantes de todas partes del país, que no han podido asistir por falta de buses.



En cambio, otras universidades como la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) trabajaron ayer con normalidad en las clases sabatinas que imparten. No obstante, en la UCA fueron pocos los estudiantes que lograron asistir a las aulas.



No fue posible consultar a las autoridades del Consejo Nacional de Universidades (CNU) para conocer si unificarán las decisiones en torno a suspender las clases si el lunes continúa el paro, o continuarán normalmente.