Producción queda retenida en tranques

Todo el movimiento de la producción quedó paralizado en los tranques de Boaco, Muy Muy, Matiguás y Río Blanco, a consecuencias del paro del transporte, confirmó Ricardo Mora, Presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis por la Dignidad y el Respeto.



En estos tranques estaban estacionados taxis, buses que cubren rutas urbanas e intermunicipales, camiones ganaderos, cisternas de leche y lecheros, dijo Mora.



Asimismo, indicó que la población, igual que los ganaderos del municipio de Matiguás, apoya a los que se encuentran en los tranques. “Los finqueros les están facilitando recursos para la comida a los protestantes, así también, los acopiadores de leche ya no están comprando, para que no entren a sacar leche las pipas ni se haga queso”, señaló.



En Chinandega piden congelar combustibles

Mientras tanto, en Chinandega, cien transportistas de carga e igual cantidad de taxistas afiliados a seis cooperativas, marcharon la mañana de este sábado por las principales calles de esta ciudad, en demanda del congelamiento del precio de los combustibles. Los demandantes que llegaron a seis días de paro consecutivo portaron pancartas y a través de megáfonos y altoparlantes solicitaron solidaridad a la población, a la cual explicaron las razones de la protesta.



“En Honduras, El Salvador y resto de países de Centroamérica el precio de los combustibles es mucho más barato que en Nicaragua, que forma parte del ALBA. Al reducirse el precio del diesel y la gasolina, los alimentos y el pasaje no seguirán subiendo”, dijo uno de los participantes en la marcha.



El dirigente de una de las cooperativas de taxis de Chinandega expresó que los reclamantes están sorprendidos, porque el gobierno que preside Daniel Ortega no se ha sentado a negociar con los transportistas para solucionar la problemática.



A ambos lados de la salida hacia Managua se encuentran decenas de cabezales, cuyos propietarios apoyan decididamente el paro y no trasladan centenares de contenedores con mercadería de importación y exportación, que se encuentran varados en el puerto de Corinto, lo cual ocasiona pérdidas significativas a la economía del país.



Se conoció que mañana lunes los transportistas y taxistas arreciarán el paro en esta ciudad. Cientos de efectivos policiales resguardan el libre tránsito en las salidas hacia Managua, puerto de Corinto, Península de Cosigüina y el puesto fronterizo El Guasaule.



Corn Island también se suma

Más de 100 taxistas y camioneros del paradisíaco municipio de Corn Island se sumaron el viernes al paro nacional del transporte en demanda del congelamiento de los precios de los combustibles. El coordinador de la Red de Defensa de los Consumidores de la isla, Rafael Mairena, informó que los isleños han apoyado masivamente el paro.



“No suspenderemos la protesta hasta que el gobierno nos garantice un precio del combustible igual al que rige en Managua”, advirtió el taxista Elvis Downs.



Mientras que el pescador artesanal Winston Sinclair, dijo que su gremio apoya decididamente el paro de los transportistas, porque ellos (pescadores) también son afectados por el brutal incremento del precio de los combustibles.



La Policía de la RAAS emitió un comunicado donde advierte que no permitirá disturbios, alteración al orden público, obstaculización del tránsito, consumo de licor y portación de armas.



Sin embargo, el taxista Isidro Salinas señaló que las fuerzas del orden público no han tenido una actitud cívica durante las protestas, y reiteró que no depondrán el paro hasta que el gobierno acceda a la petición de los transportistas de congelar el precio de los combustibles.



Primer detenido en Corn Island

Salomón Valdés, mejor conocido como “Calulo”, se convirtió en el primer transportista de Corn Island arrestado por la Policía por participar en el paro. “Sus colegas buscan asesoría legal para sacarlo de la cárcel y anuncian que su lucha es cívica, pero no se dejarán amedrentar por las autoridades”, indicó un taxista que omitió su nombre.