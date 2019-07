No recogerán las unidades hasta cuantificar daños

LEÓN

Los propietarios de las 68 unidades de buses, camionetas y taxis que se encuentran retenidas desde el pasado martes seis de mayo en la delegación policial de León, después del enfrentamiento entre la Policía y los transportistas, no han querido retirar sus automotores hasta que el gobierno central se responsabilice por los daños.



Asimismo, solicitaron al obispo de la Diócesis de León y Chinandega, monseñor César Bosco Vivas Robelo, que conforme una comisión de verificación y cuantificación de daños con el objetivo de revisar cuidadosamente las unidades de transporte al momento que sean entregadas por las autoridades policiales.



Alcalde amenazado

Los transportistas se encuentran sumamente resentidos con la Policía Nacional por la manera represiva como actuó el pasado martes, asimismo, expresaron su descontento con el alcalde Tránsito Genaro Téllez, quien a través de una notificación amenazó al gremio de transporte con aplicar amonestaciones y sanciones.



El comisionado Douglas Zeledón, jefe departamental de la Policía, aseguró que el paro de transporte continúa, pero la situación está controlada; la presencia policial en las carreteras garantiza la libre circulación y la seguridad de los conductores. El jueves y viernes fueron liberados los 68 transportistas que se encontraban detenidos. La Fiscalía acusará ante los juzgados únicamente a los reincidentes en ocasionar alteración al orden público, daños a la propiedad y lesiones.



Benito Ramón Koulzon, Presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte Colectivo de León, señaló que tienen 77 unidades retenidas, 19 buses destruidos, 14 microbuses, 17 taxis, y únicamente cinco unidades han sido entregadas a sus propietarios. “Será hasta que tengamos todas las unidades que podríamos contabilizar los daños materiales”.



“Es necesario que el Obispo nos apoye, porque desconfiamos de la Policía, queremos evitar que mañana aparezcan armas, drogas o cualquier otra cosa con la cual quieran incriminarnos”, dijo el representante de los transportistas, quien responsabilizó al gobierno y al comisionado Zeledón por los daños a las unidades.



Orden partidaria

“Yo negocié con el comisionado Zeledón hasta el último momento para evitar que se produjera un enfrentamiento entre ambas partes, pero él expresó que teníamos que desalojar las vías porque estaba recibiendo una orden partidaria orientada por Lenín Cerna, quien le dio la orden diciéndole: ‘Si vos no te movés, corre sangre, esa es la orden que yo tengo’”, denunció Koulzon al momento de presentar a más de 20 transportistas lesionados.



Quieren comprarlos

Destacó que es por esa razón que ahora el gobierno está justificando lo que pasó, quieren negociar sólo con León, “porque León es un icono, porque saben lo que hicieron, quieren desmovilizar o desmontar la lucha que estamos iniciando: ‘Te vamos dar el mismo trato que en Managua, pero no me demandés y desmovilizame a toda la gente’, esa es la forma en la cual quieren comprarnos”.